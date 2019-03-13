HABER

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 07:02 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığınarak yardım istedi. Yüzünde çizik ve morluk olan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki T.K birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından darp edilmeye başladı. Bunun üzerine T.K. evden kaçarak bir petrol istasyonuna sığındı ve yardım istedi. Petrol istasyonu çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının suratındaki çizik ve morluklardan ötürü sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Petrol istasyonuna gelen sağlık ekipleri, T.K.’yi tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonuİstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındıErkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana darp petrol istasyonu

En Çok Okunan Haberler

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.