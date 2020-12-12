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Genç kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi, o anlar kameraya yansıdı

12.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
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Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir” dedi.
Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek, “Şu anda can güvenliğimiz yoktur” dedi.

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