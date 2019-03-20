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Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli kız toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Tokat’ın Artova ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tabancayla başından vurulan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Mine Topçu son yolculuğuna uğurlandı.Tokat’ın Artova ilçesinde 19 Mart akşamı lise son sınıf öğrencisi kız arkadaşı Mine Topçu (18) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan 20 yaşındaki M.G.

Tokat’ın Artova ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tabancayla başından vurulan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Mine Topçu son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat’ın Artova ilçesinde 19 Mart akşamı lise son sınıf öğrencisi kız arkadaşı Mine Topçu (18) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan 20 yaşındaki M.G. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. İlçede bulunan İstasyon Mahallesindeki ailesiyle birlikte yaşadığı evde gerçekleşen olayda başından ve kasığından vurulan genç kız, 112 ile kaldırıldığı Artova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından aldığı ağır yaralar nedeniyle Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mine Topçu, Artova İlçesine bağlı Yukarıgüçlü Köyü’nde ikindi namazına müteakiben düzenlenen törenle toprağa verildi. Genç Mine’nin babası Muzerrif Topçu’nun gözyaşlarını tutamadığı cenaze törenine Artova Kaymakamı Mustafa Karaali, Artova Belediye Başkanı Lutvi Yalçın ile talihsiz kızın ailesi ve yakınları katıldı.
Artova’da kız arkadaşını vurduktan sonra Tokat il merkezine gelen ve burada güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenilen M.G. emniyetteki işlemleri esnasında verdiği ilk ifadesinde kız arkadaşının telefonlarına cevap vermemesi üzerine evine gittiğini, başka bir arkadaşı olduğu düşüncesi ile yaşanan tartışma sonucu vurduğunu söylediği bilgisine ulaşılmıştı. Güvenlik güçleri eşliğinde Artova’ya getirilen M.G. çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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