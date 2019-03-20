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Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Artova ilçesine bağlı Aşağı Güçlü köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Artova Kaymakamı Mustafa Karali, Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın, Mine Topçu'nun yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ
Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise Artova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ilk ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için vurduğunu söyledi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan M.G., Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)

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