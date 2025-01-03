Erkek arkadaşı tarafından vurulan muhabir Semra Demirelli, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 15 Kasım 2024’te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ENSESİNDEN VURULMUŞTU

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır