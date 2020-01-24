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"Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!"

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Cinsel fanteziler çeşit çeşit ancak dünya basınına yansıyan son vaka bir hayli ilginç. Erkek seks işçisinin bir müşterisi onunla birlikte olurken erkek arkadaşının çoraplarını ve ayakkabısını koklamasını istedi.

"Erkek arkadaşım çoraplarını koklarken benimle birlikte ol!"

İsmini açıklamayan, Marco mahlasını kullanan 34 yaşındaki seks işçisi dört yıldır bu işi yaptığını ve kadınlarla vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyor.

Londra'da aynı zamanda mağaza müdürlüğü yapan Marco yarı zamanlı olarak da seks işçiliği yapıyor.
Her işin olduğu gibi seks işçiliğinin de zor yanları olduğunu belirten Marco bugüne kadar müşterilerinden garip fantezi talepleri geldiğini belirtiyor.

Müşterilerden gelen en masum talepler erkek arkadaş rolü yapmak ya da bir etkinlikte ona eşlik etmek.

Ancak bundan çok daha ilginç talepler aldığını söyleyen Marco bazen fantezinin sınırlarının aşıldığını itiraf ediyor.

Bunlardan en ilginci ise şu; müşterisiyle cinsel ilişkide bulunurken müşterinin erkek arkadaşının cinsel münasebeti izlemesi ve Marco'nun çoraplarını ve ayakkabılarını koklaması.

Öte yandan kendi kız arkadaşlarıyla birlikte olmasını talep eden erkek müşteriler de mevcut.

Bir başka ilginç talepse cinsel münasebet esnasında kadın müşterinin köpeğinin de aynı odada olması.

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seks işçisi fantezi cinsel fantezi çorap koklamak ayakkabı koklamak ayak fetişti

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