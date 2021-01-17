’Erkek arkadaşım darp etti’ dedi, mahalleyi ayağa kaldırdı

Antalya’da birlikte yaşadığı erkek arkadaşının alkol alıp kendisine şiddet uyguladığını ileri süren kadın, kendini çocuğuyla birlikte dışarı attı. Kapının kapanmasıyla içeriye giremeyen kadın polisi ararken, itfaiye yardımıyla çatıdan eve giren polis şahsı çekyatta uyurken buldu. Kapıda polisi görünce hiç tepki vermeden ellerini uzatan şahıs kelepçelenip polis merkezine götürülürken, öfkesi dinmeyen kadın, “Adam döv diyorum, ceza gelir diyor. Beni niye dövüyorsun o zaman? Benden korkmuyor. Beni dövse ceza gelmiyor mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

İlginç olay dün saat 16.30’da Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel E. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Şafak U. arasında alkol yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Şafak U., tartışma sonrası evin halısını yaktı. 6 yaşındaki çocuğuyla beraber kendisini dışarı atan Emel U., bahçe kapısının kapanması üzerine içeriye bir daha giremedi. Emel U.’nun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin önüne gelen ekipler, içeriden herhangi bir duman gelmediğini gördü. Emel E., "Açmıyor. Polisten ceza yiyeceğini biliyor" diye tepki gösterdi. Ekipler de uzun süre "İçeri girersek ceza var" diye Şafak U.’ya seslendi. Polisin ve Emel E.’nin yaklaşık yarım saat süren çabalarına karşı içeriden ses gelmeyince bölgeye itfaiye ekibi talep edildi. Bu sırada Emel E., sevgilisine olan tepkisini sürdürmeye devam etti. Ağzına geleni sayan kadın, "Adam döv diyorum, ceza gelir diyor. Beni niye dövüyorsun o zaman? Benden korkmuyor. Beni dövse ceza gelmiyor mu? Korkudan açamıyor, kadın dövmeyi biliyor ama" diyerek şikayetçi olacağını söyledi.