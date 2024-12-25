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  4. Erkek arkadaşına bıraktığı notu buldular! Kalbinden tabancayla vurulmuş halde evinde bulunan kadının ölümünde sır perdesi...

Erkek arkadaşına bıraktığı notu buldular! Kalbinden tabancayla vurulmuş halde evinde bulunan kadının ölümünde sır perdesi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.12.2024 15:29
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Evinde kalbinden tabancayla vurulmuş cesedi ve erkek arkadaşına bıraktığı not bulundu. 46 yaşındaki Funda Emine Büte’nin gözaltına alınan erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Erkek arkadaşına bıraktığı notu buldular! Kalbinden tabancayla vurulmuş halde evinde bulunan kadının ölümünde sır perdesi...

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı Merve Apartmanı’nın 6’ıncı katında yaşayan Funda Emine Büte’den haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi. Dün sabah saatlerinde adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Büte’yi kanlar içerisinde kalbinden silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

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OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Emine Büte’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Büte’nin cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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NOT BIRAKMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Burada yapılan incelemede Büte’nin erkek arkadaşına yazdığı not bulundu. Notta, "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın. Ben seni çok sevdim" yazılı not bulundu.

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ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Funda Emine Büte’nin ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tabancada yapılan incelemede Büte’ye ait parmak izi, elinde de barut izi tespit edildiği öğrenildi.

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CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kalbinden tek kurşunla vurulan Büte’nin cenazesi işlemleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bir fabrikada çalışan Funda Emine Büte’nin cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

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Funda Emine Büte’nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

(DHA) (İHA)

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Kocaeli silah kurşun erkek arkadaş Kadın
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