Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobilin, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. (39) ile G.A. (44) seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A., kendisinden 5 yaş küçük olan M.T.'nin "Seni sevmiyorum" sözleri üzerine çılgına döndü. Öfkelenen kadın, M.T.'nin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A. "Bırakın ölmek istiyorum" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.T.'nin 112 promül alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

KADININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen G.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan M.T.'ye ise 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan işlem uygulandığı öğrenildi.

