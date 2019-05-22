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Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

ADANA'da Yıldız G.

Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Yıldız G. (32) kendisini dövdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı Serkan Ö.'nün (23) çiğ köfte sattığı dükkanını ateşe verdi. Çevredekiler yangını büyümeden söndürdü.
Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Ö, ile Yıldız G. ile bir süre önce sevgili oldu. Serkan Ö., evine gelen Yıldız G.'yi aralarında çıkan tartışma sonrasında dövdü. Bu duruma öfkelenen Yıldız G., dün sabah saatlerinde Serkan Ö.'nün işlettiği çiğ köfteciye gelerek, iş yerinin penceresinin camını kırıp, içeri yanıcı bir madde attı. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürdü. Çevredeki esnaf tarafından yakalanan Yıldız G. de polise teslim edildi. Serkan Ö., gözaltına alınan Yıldız G.'den şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF

Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdiErkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdiErkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi

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