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Erkek arkadaşına kızdı, kendini araçtan attı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Karabük'te erkek arkadaşıyla tartışan kadın, kendini seyir halindeki araçtan attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gece Kurtuluş Mahllesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A.P yanında bulunan kız arkadaşı B.E.K ile seyir halindeki araç içinde tartışmaya başladı. Alkollü olan genç kadın bir anlık öfke ile seyir halindeki aracın kapısını açarak biranda kendini dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, aracını durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelerek yoldan kaldırmaya çalışıyor. Yoldan kalkmayan genç kadını sürükleyerek kaldırma çekmeye çalışan gencin daha sonra ise tokat attığı gözlemleniyor. Kendisiyle gelmek istemeyen genç kadının yoldaki çantasını alarak arabaya koyduktan sonra geri gelen genç daha sonra kadını alarak araca bindirerek uzaklaştı.

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Öte yandan karakola giden B.E.K’nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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İHA

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