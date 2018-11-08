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Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir kadın erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!

Clea Fernanda Maximo da Silva isimli kadın, İtalyan sevgilisini öldürmeden önce onu sıkıca bağladığını ve her yerini streç filmle kapladığını açıkladı.

Cinayetin ardından 48 yaşındaki Carlo Cicchelli'nin cesedini odasında saklayan kadın, çürümeden kaynaklı kokuyu bastırmak için parfüm ve kömür kullandı.

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Cani kadın, kokuyu saklayamayacak noktaya gelince polise cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Çift, Alagoas eyaletinin Maceio kentinde birlikte yaşıyordu.

Kadın, sevgilisinin madde bağımlılığından ve şiddet eğiliminden şikayetçiydi.

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KARA BÜYÜ YAPIYORDU

Olayı soruşturan yetkili cani kadının sık sık kara büyü ayinleri düzenlediğini ve sevgilisini de bu ayinler sırasında kurban etmeye karar verdiğini söyledi.

Da Silva savcılığa verdiği ifadesinde erkek arkadaşının da kara büyü yaptığını, ayini kendi kabul ettiğini ve onu bağlamasına izin verdiğini söyledi.

Da Silva ayrıca daha önceki ayinlerde de kendilerini çoğu kez kestiklerini itiraf etti.

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brezilya erkek arkadaş Clea Fernanda Maximo da Silva cinayet kara büyü Alagoas ceset

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