Erkek arkadaşını tartaklayıp küfürler yağdırdı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren anlar: "Seni istiyorum, yürü aynı yatakta yatacağız"

Esenyurt'ta bir kadın, erkek arkadaşının başka bir kadınla birlikte olmasına gözü dönünce ağza alınmayacak küfürler eşliğinde ortalığı inletti. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada viral oldu.

Esenyurt'un Yenikent mahallesinde çekildiği kaydedilen görüntülerde akşam saatlerinde sokak ortasında kadının erkek arkadaşına küfürler yağdırıp eve götürmek üzere çekiştiği görüldü.

O anlarda kadının sunturlu küfürleri dışında "Seni istiyorum, gel hadi eve. Aynı yatakta yatmaya gidiyoruz" dediği de duyuldu.

Ortalık fena halde karışırken bir süre sonra olaya arkadaşları da dahil oldu. Gerginlik yükseldikçe küfürlerin ve darbelerin dozu da arttı.

"ABLANIN DİŞİL ENERJİ ŞAKA MI?"

Videoya sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar da dikkat çekti. Birisi kadının erkek arkadaşının başına şiddetli vurduğu anı işaret ederek "En sonda ulti attı abla" dedi.

Bir başka kullanıcı ise kadının hararetli tavırlarına gönderme yaparak "Ablanın dişi enerji şaka mı?" diye sordu.







