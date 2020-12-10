Erkek arkadaşını yaralayan eski eşinin kaçırdığı Dilan, korku dolu anları böyle anlattı

Olay, 5 Aralık Cumartesi günü İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Savaş D., bir süre önce boşandığı Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile çıkarken gördü. İddiaya göre, ikilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı ve kiralık olduğu belirlenen otomobil, GPS'ten takip edilip, Menemen'de bulundu. Otomobilde eski kocanın yakını Sinan D. olduğu ortaya çıktı. Sinan D.'yi sorguya alan ekipler, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntülerden Savaş D., kardeşi Yakup D. ve Dilan İ.'nin, başka araçla Foça'daki dağ evine gittiği tespit edildi.