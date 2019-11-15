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Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:28 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşının darbettiği iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kadının darbedildiği ihbarını alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Fidan K'yi baygın halde buldu.

Erkek arkadaşı F.Ş'nin kendisini darbettiğini iddia eden Fidan K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fidan K'yi darbettiği ileri sürülen F.Ş. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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