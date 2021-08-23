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  4. Erkek arkadaşıyla beraber OnlyFans’ta fotoğraflarını satan Camila Elle, ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Erkek arkadaşıyla beraber OnlyFans’ta fotoğraflarını satan Camila Elle, ölüm tehdidi aldığını açıkladı

23.08.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camila Elle isimli OnlyFans fenomeni, sadece harçlığını çıkartmak ve tıp eğitimi için gerekli olan parayı kazanabilmek için sosyal medyadan fotoğraflarını satmaya başladı. Erkek arkadaşıyla beraber seksi videolarını OnlyFans hesabından yayınlayan Elle, aylık 150 bin dolar kazanıyor. Takipçisi kısa sürede artan Elle, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Erkek arkadaşıyla beraber OnlyFans’ta fotoğraflarını satan Camila Elle, ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Florida’da yaşayan sosyal medya fenomeni Camila Elle, eğitim hayatına destek olabilmesi için OnlyFans hesabı oluşturdu. Bu hesap üzerinden erkek arkadaşıyla beraber fotoğraflarını ve videolarını satan Elle, kariyer seçiminin göründüğü kadar güzel olmadığını ve karanlık bir yanı olduğunu itiraf etti. Elle, “Çok para kazandık ama birçok dezavantajı var. Erkekler tarafından takip edildim, taciz edildim ve ölüm tehditleri aldım” dedi.

YILLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

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Banka hesaplarının kapatıldığını ve mülk kiralama başvurularının reddedildiğini söyleyen Elle, her şeye rağmen gelirinden memnun. Temmuz ayında sayfalarını açmalarına rağmen kısa sürede geniş bir hayran kitlesine hitap ettiklerini vurgulayan Elle, “OnlyFans’ın hayatımı değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz. Yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan uluslararası bir hayran kitlesine sahibiz. Bu işe sadece eğitim ücretini ödemek için girmiştim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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