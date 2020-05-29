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Erkek arkadaşıyla kaçan kıza meydan dayağı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Hindistan’da 16 yaşındaki genç kıza, erkek arkadaşıyla kaçtığı gerekçesiyle köy halkı tarafından meydan dayağı atıldı.

Erkek arkadaşıyla kaçan kıza meydan dayağı!

Babasının gözü önünde dövülen genç kızın yaşadığı zor anlar amatör kameralara yansıdı.

Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Chhota Udepur kentinin Bilvant köyünde yaşayan 16 yaşındaki genç kız, Madya Pradeş eyaletindeki bir köye erkek arkadaşıyla kaçıp birkaç gün sonra evine geri döndü. Evine dönen genç kız, köy halkı tarafından örf ve adetlere aykırı olduğu gerekçesiyle babasının gözü önünde 3 kişi tarafından dövüldü.

SAÇINDAN ÇEKİLEREK, DAYAK ATILDI

Amatör kameralara yansıyan o görüntülerde genç kızın, bir adam tarafından saçlarından tutularak sürüklendiği, sırtına sopa ile vurulduğu görüldü. Genç kızın babasının, Rangpur polis karakoluna şikayette bulunmasıyla harekete geçen polis, olay yerinde bulunan 13 kişinin yanı sıra, Desingh Rathva, Bhipla Dhanuk ve Udelia Dhanuk isimli üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunularak dava açıldığını belirtti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay sırasında orada olan 13 kişinin ve kıza saldıran 3 kişinin ayaklanma, cezai yıldırma, saldırı ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması (POCSO) Yasası'nın çeşitli bölümleri altında suçlandığını belirtti.

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