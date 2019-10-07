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Erkek arkadaşıyla kavga eden alkollü kadın evini ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 02:10 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşıyla kavga eden alkollü kadın evini ateşe verdi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de erkek arkadaşıyla kavga eden alkollü kadın, kapıyı kilitleyerek evlerini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Bitişikorta Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 3'üncü katında birlikte yaşayan çift alkol aldı.

Daha sonra çift, alkolün etkisiyle kavga etmeye başladı. Kadının bıçakla saldırması üzerine arkadaşı, evi terk etmeye çalıştı. Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın, kapıyı kilitleyerek evi ateşe verdi. Erkek arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, çifti dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Sinir krizi geçirdiği belirtilen kadın, bir süre devam eden ikna çalışmalarının ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı ise emniyete götürüldü.

Bu arada, komşuları, çiftin sürekli olay çıkardığını belirterek rahatsızlıklarını dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kavga yangın

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