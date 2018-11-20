Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

2013 yılında eşi tarafından terk edildikten sonra kendisini iki çocuğuna adayan Ahmet Yılmaz, yalnızlık hissiyle baş etmeye çalışırken tanımadığı bir kız tarafından duyduğu bu sözler üzerine yıkıldı. 'Utancımdan evden çıkamıyorum' diyen Ahmet Yılmaz, görenlerin kendisine 'Ne kadar çirkin bir insan' dediğini söylüyor. Tek istediğinin arkadaşlık edeceği insanlar olduğu söyleyen Yılmaz, karşısına kendisiyle evlenmeyi düşünen biri çıktığı zaman hayır demeden evleneceğini söyledi.

O sözler sokağa çıkamaz hale getirdi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasında sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz (37) sokakta erkek arkadaşı ile kavga eden genç kızın önüne gelen ilk kişi ile arkadaş olacağını söylemesinin ardından, arkasına dönen genç kızın kendisiyle ilgili 'Maymuna benziyor' demesi üzerine hayata küstü. Ahmet Yılmaz, bu nedenle zaman zaman evden çıkmaya bile çekindiğini belirterek, yalnızlıktan sıkıldığını, kendisini sevecek bir insanla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

1999 yılında Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz, çalıştığı bir çimento fabrikasından malulen emekli oldu. Daha sonra iki böbreği iflas eden Ahmet Yılmaz'a, 2013 yılında annesi Gülbeyaz Yılmaz böbreğinden birini verirken, organ nakli yapıldı. Sol bacağına protez takılan Ahmet Yılmaz, eşinin kendisini terk etmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.

2 yıl önce iki gencin kavga ettiği sırada kendisi ile ilgili söylenen sözlere içerleyen Ahmet Yılmaz, "Hereke'de yolda gezerken bir kız ve bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dönüp dedi ki 'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım'. Tesadüfen oradan geçiyordum, o anda da erkek beni görünce, 'Bak biri geliyor git onunla çık' dedi. Ondan sonra kız dönüp, 'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım' dedi. Beni o an maymundan beter etti. Arkadaş arıyorum, dost arıyorum parayla pulla işim yok, her şeye yetecek kadar param var. Ben insanlardan merhamet, acıma duygusu istemiyorum, benimle arkadaşlık yapsınlar istiyorum" dedi.

Ahmet Yılmaz utancından dolayı evden çıkamadığı zamanlar olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim beni 2004 yılında terk etti. Biri 8 diğeri 4 yaşındaki çocuğumla birlikte ortada kaldık. Evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan insanların yüzüne bakamıyorum, insanlar hakkımda yorum yapıyorlar 'Ne kadar çirkin bir insan' diyorlar, maymuna benzetiyorlar. Arkadaş edinip insanlarla kaynaşmak istiyorum.