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Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde trafik kazası sonrası sol bacağını kaybeden, ardından eşi tarafından terk edilen 37 yaşındaki Ahmet Yılmaz, bir genç kızın erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada kendisi ile ilgili söylediği sözler yüzünden hayata küstü. Erkek arkadaşıyla kavga eden kızın, 'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım' dedikten sonra kendisiyle karşılaşması üzerine söylediği 'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım' sözü Ahmet Yılmaz'ı derinden yaraladı.

2013 yılında eşi tarafından terk edildikten sonra kendisini iki çocuğuna adayan Ahmet Yılmaz, yalnızlık hissiyle baş etmeye çalışırken tanımadığı bir kız tarafından duyduğu bu sözler üzerine yıkıldı. 'Utancımdan evden çıkamıyorum' diyen Ahmet Yılmaz, görenlerin kendisine 'Ne kadar çirkin bir insan' dediğini söylüyor. Tek istediğinin arkadaşlık edeceği insanlar olduğu söyleyen Yılmaz, karşısına kendisiyle evlenmeyi düşünen biri çıktığı zaman hayır demeden evleneceğini söyledi.

O sözler sokağa çıkamaz hale getirdi!

'MAYMUNA BENZİYOR' SÖZÜ HAYATA KÜSTÜRDÜ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasında sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz (37) sokakta erkek arkadaşı ile kavga eden genç kızın önüne gelen ilk kişi ile arkadaş olacağını söylemesinin ardından, arkasına dönen genç kızın kendisiyle ilgili 'Maymuna benziyor' demesi üzerine hayata küstü. Ahmet Yılmaz, bu nedenle zaman zaman evden çıkmaya bile çekindiğini belirterek, yalnızlıktan sıkıldığını, kendisini sevecek bir insanla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.
KAZA SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
1999 yılında Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden Ahmet Yılmaz, çalıştığı bir çimento fabrikasından malulen emekli oldu. Daha sonra iki böbreği iflas eden Ahmet Yılmaz'a, 2013 yılında annesi Gülbeyaz Yılmaz böbreğinden birini verirken, organ nakli yapıldı. Sol bacağına protez takılan Ahmet Yılmaz, eşinin kendisini terk etmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.
'ONUNLA ÇIKACAĞIMA MAYMUNLA ÇIKARIM DEDİ'
2 yıl önce iki gencin kavga ettiği sırada kendisi ile ilgili söylenen sözlere içerleyen Ahmet Yılmaz, "Hereke'de yolda gezerken bir kız ve bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dönüp dedi ki 'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım'. Tesadüfen oradan geçiyordum, o anda da erkek beni görünce, 'Bak biri geliyor git onunla çık' dedi. Ondan sonra kız dönüp, 'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım' dedi. Beni o an maymundan beter etti. Arkadaş arıyorum, dost arıyorum parayla pulla işim yok, her şeye yetecek kadar param var. Ben insanlardan merhamet, acıma duygusu istemiyorum, benimle arkadaşlık yapsınlar istiyorum" dedi.
'UTANCIMDAN EVDEN ÇIKAMIYORUM'
Ahmet Yılmaz utancından dolayı evden çıkamadığı zamanlar olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
EŞİ EVİ TERK ETTİ, 2 ÇOCUĞUYLA ORTADA KALDI
"Eşim beni 2004 yılında terk etti. Biri 8 diğeri 4 yaşındaki çocuğumla birlikte ortada kaldık. Evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan insanların yüzüne bakamıyorum, insanlar hakkımda yorum yapıyorlar 'Ne kadar çirkin bir insan' diyorlar, maymuna benzetiyorlar. Arkadaş edinip insanlarla kaynaşmak istiyorum.
HER GECE AĞLIYOR
Bir topluma gittiğim zaman hakir görülmek istemiyorum. Her gittiğim yerde hakir görüldüm, artık sıkıldım bu durumdan, yalnızlıktan sıkıldım. Her gece ağlamaktan, yalnız kalmaktan sıkıldım. Maddi olarak durumum çok iyi Allah'a şükürler olsun. Evde oturmaktan, televizyon seyretmekten hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. O kadar şiir yazıyorum, güzel kelimeler buluyorum söyleyebilecek insanlara yakıştırabilecek ama insanlar beni kendilerine yakıştıramadıkları için hiçbir insanın yanına çıkamıyorum. Nasibim olursa, Allah karşıma güzel bir nasip çıkarırsa, hayır diyemem evlenmeyi düşünürüm." diye konuştu.
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Kocaeli maymun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sıkma canını. çıkar birisi elbet karşına. herkesin her dediğini kafana takarsan işin var.
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