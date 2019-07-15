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Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız önce yardım istedi, sonra tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da esnaf Ferhat Çalışkan, yolda kız arkadaşıyla tartışan gence tokat attı.

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız önce yardım istedi, sonra tepki gösterdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da esnaf Ferhat Çalışkan, yolda kız arkadaşıyla tartışan gence tokat attı. Genç yere düşerken, olay öncesi kendisinden yardım isteyen genç kız, bu kez Çalışkan'a tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, 7 Temmuz günü İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolda birlikte yürüyen erkek ile kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek, kız arkadaşının cep telefonunu elinden aldı. Kız da esnaf olduğu belirtilen Ferhat Çalışkan'dan yardım istedi. Çalışkan, kızı rahatsız ettiğini düşündüğü gence tokat attı. Aldığı tokatla erkek yere düştü. Arkadaşının yere düştüğünü gören kız, bu kez Ferhat Çalışkan'a tepki gösterdi.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yandı.

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Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız önce yardım istedi, sonra tepki gösterdiErkek arkadaşıyla tartışan genç kız önce yardım istedi, sonra tepki gösterdi

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