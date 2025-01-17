Erkek arkadaşıyla tartıştı, arabadan atladı! Arkadan gelen araç... Genç kızın korkunç ölümü

Dumlupınar Bulvarı'nda Ankara-Eskişehir istikametinde ilerleyen otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö, aracı kullanan ve ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

ARAÇTAN ATLADI

Tartışmanın ardından İ.Ö, seyir halindeki araçtan atladı.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

Başını asfalt zemine vurarak 4 şeritli yolda savrulan İ.Ö'ye aynı istikamette ilerleyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, İ.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, inceleme sonrası morga gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, İ.Ö'nün erkek arkadaşı ile diğer araç sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır