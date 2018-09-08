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Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar böyle görüntülendi.

İngiltere’deki West Midland Safari Parkı’nda kaydedilen görüntülerde, sürünün lideri erkek aslan dişilerin saldırısına uğradı.

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Aslan safari

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