Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

İngiltere’deki West Midland Safari Parkı’nda kaydedilen görüntülerde, sürünün lideri erkek aslan dişilerin saldırısına uğradı.
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