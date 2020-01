Erkek Barınma Evi, kış aylarında evsizlerin yuvası oluyor

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında sokakta yaşayan kişilerin soğuktan korunması için yapılan Ürünlü Erkek Barınma Evi, bu kış da 15 Ekim'de kapılarını açtı. Birbirinden farklı hikayelere sahip onlarca kişinin ağırlandığı evde, ressamlık yapan ve ailesi tarafından bu tutkusu nedeniyle terk edilen Halil Özyanık (56) da kalıyor. Özyanık, yaptığı portreyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hediye ederek soğuktan korunmalarına yardım ettiği için teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce 2011 yılında kış aylarında vatandaşların barınması için hizmete açılan Ürünlü Erkek Barınma Evi, bu kış da 15 Ekim 2019'da kapılarını açtı. Kış aylarının gelmesiyle Türkiye'nin her yerinden buraya gelen sokakta yaşayan birçok kişi, sıcak yemek ve yatacak yer buluyor. Türkiye'nin ilk erkek barınma evi olan Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde televizyon ve kitaplar da bulunuyor.

Barınma Evi'nde kalan kişilerin birçoğu da birbirinden farklı hayat hikayelerine sahip. Yaz aylarında İstanbul'da sokaklarda kalan ve geçimini severek yaptığı ressamlıkla sağlayan Halil Özyanık, ailesi tarafından bu nedenle reddedildi. Özyanık, yaklaşık 6 yıldır barınma evine geldiğini ve burada sıcak bir ortam bulduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Kışın sokakta kalmıyoruz, burada barınıyoruz. Soğuktan korunuyoruz. Burada bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Günümüz güzel geçiyor. Bazen burada resim yapıyorum, dileniyorum, televizyon izliyorum. Günüm böyle geçiyor" dedi.

'SANAT İÇİN SOKAKTA KALDIM'

Eşi ve çocuklarının olduğunu belirten Halil Özyanık, "Eşim beni terk etti. Yalnız kaldığım için evim de yok. Buradayım. Benim buraya gelme sebebim sanat. Başka işler yapsaydım, belki burada olmazdım. Sanata ilgimden dolayı ailevi sorun yaşadım. Bu yüzden buradayım" diye konuştu.

Kendisinin ödüllü ressam olduğunu belirten Özyanık, "2003 yılında Tekel Resim Yarışması'nda mansiyon ödülü aldım. İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde resmim sergilendi. Her branşta resim yaptım, ama sokakta para kazanmak için kara kalem çalıştım. Ama o da olmuyor. Bırakmıyorlar çalışalım" dedi. Halil Özyanık, barınma evinde günlerinin resim yapmakla geçtiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Barınma Evi'ni ziyarete gitti. Ziyarette Özyanık, yaptığı portreyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hediye ederek soğuktan korunmalarına yardım ettiği için teşekkür etti.

