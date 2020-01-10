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  4. Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 3 kişinin tutuklandığı erkek çocuklara cinsel istismar olayının ardından adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli Ahmet Oğuz (42), akşam saatlerinde kendisini ağaca asarak intihar etti.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan ve görüntülerini videoya kaydederek cep telefonuna ve bilgisayarına yükleyen 3 tutukludan biri olan Harun Y., jandarmaya verdiği ifadede ilçede yaşayan Ahmet Oğuz'un da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Harun Y.'nin ifadesinin ardından Oğuz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda hakkındaki iddialara reddeden Oğuz, sevk edildiği mahkemede yeterli delil ve kanıt bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ AĞACA ASTI

Oğuz, iddiaya göre akşam saatlerinde Pertek'e bağlı Dereli köyü yakınlarında bulunan bahçesine bakacağını söyleyip evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine yakınları bahçeye geldiklerinde Oğuz'u ağaca asılı halde buldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, Oğuz'u yaşamını yitirdiğini belirlerken, cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Tunceli Pertek cinsel istismar ahmet oğuz intihar

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