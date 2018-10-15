Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Bulut Altuğ, 'Gagabulut' adlı sosyal medya hesabında, İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdüğü görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI



İnfial yaratan görüntüler üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle evinde gözaltına alınan Bulut Altuğ ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Altuğ, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN SOYLU GÖZALTIYI TWITTER HESABINDAN DUYURDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili gözaltıları twitter hesabından duyurdu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren bir video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.



