HABER

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

İzmir'de, 'çocuklara yönelik istismar' görüntülerini çekip, sosyal medya hesabından paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İnfial yaratan görüntüleri kaydeden kişi de gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Bulut Altuğ, 'Gagabulut' adlı sosyal medya hesabında, İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdüğü görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

İnfial yaratan görüntüler üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle evinde gözaltına alınan Bulut Altuğ ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Altuğ, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN SOYLU GÖZALTIYI TWITTER HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili gözaltıları twitter hesabından duyurdu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren bir video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.

PARTNER60 yıldır ağzında! Böyle dolaşıyor60 yıldır ağzında! Böyle dolaşıyor
Fotoğraflar // Suudi heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldıFotoğraflar // Suudi heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı
Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gagabulut bulut altuğ

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Derhal gönderiyorum deyince Bende Aha Baş papaz FETÖ geliyor dedim ama nerdeeeeee
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Samsun'da dehşet! Vurulmuş halde bulundu

Samsun'da dehşet! Vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.