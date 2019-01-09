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Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ’un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., videoda yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kurgu gereği çekiliş yaptıklarını ve kağıtta erkek erkeğe öpüşme çıktığını söyleyen Bulut Altuğ, “C.S. ve K.Y. öpüşüyormuş gibi yaptı. Biz de bunun videosunu çektik. Kurgu gereği kendilerine toplam 100 TL verdim ancak parayı bana iade ettiler. Bu tür videolar takipçi sayımı arttırıyor. Takipçi sayım artınca kazandığım gelir de artıyor” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Toplumda infiale neden olan videoyu çeken F.B.B. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, paylaşımları Bulut Altuğ’un yaptığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini savundu.

Tutuksuz sanık F.B.B.’nin adli kontrol şartlarını kaldıran mahkeme heyeti, Bulut Altuğ’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İKİ ERKEK ÇOCUĞA 100 LİRA VERİP ÖPÜŞTÜRDÜ

2018’in Ekim ayında yaşanan olayda İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınlayan sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ (22), gözaltına alarak ifade için emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Altuğ, görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Altuğ tutuklandı. Videoyu çeken arkadaşı F.B.B ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Alsancak Gaga bulut

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
youtube da hiç bir kişiyi takip etmiyorum, takipçi sayısı artıyormuş, kimler takip ediyor acaba he solcular
eee herkesi böyle İnternet ortamında fenomen olmayı hak kazandırırsan böyle ortada piçler dolaşır bedavadan para kazabıyolar bide milleti bu oyuna alet ediyolar küçük çocukları para karşılığında herşeyi yaptırmaya zorluyolar atın içeri atın bu piçiii
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