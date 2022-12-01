'Erkek doktor istemiyorum' deyip darp etmişti! Doktor kafa travması geçirmiş

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, İzmir Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nin muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı. Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Balcı'ya olaydan sonra düzenlenen adli raporda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği, kafa travması olan hastada hayati tehlikenin mevcut olduğu belirtildi.

‘YUMRUK ATINCA DENGEMİ KAYBETTİM’

Balcı'nın polisteki ifadesinde ise "Şüphelinin eşinin sırası geldi ve şikayetini dinledim. Muayene edeceğim sırada hasta, 'Ben erkek doktor istemiyorum' diyerek eşinin içeri girmesini istedi. Burasının kadın doğum kliniği olduğunu belirtip, içeri alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine muayene olmak istemediğini söyleyip çıktı. Çıktıktan kısa bir süre sonra kapıya sertçe vurulmaya başlayınca dışarı çıktım. Şüpheli, "Kapıya ben vurdum. Karıma ne bakıyorsun?' dedi. Eşinin muayene olmak istemediğini söyledim. Bunu söyledikten sonra beni itti. Üzerime yürüyünce ben de kendimi korumak için onu ittim. Sonrasında yüzüme yumruk attı. Dengemi kaybettim" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.AK.'nın ifadesinde, "Doktor eşime ters davrandı. Kapasına vurdum. Dışarı çıkınca aramızda arbede çıktı" dediği belirtildi.

(DHA)



