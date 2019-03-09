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‘Erkek Egemen Dünya Asırlardır Kadınları Görmezden Geliyor’

09.03.2019 01:20 | Son Güncelleme

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ BM'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. BM bünyesinde düzenlenen toplantılarda kadına yönelik ayrımcılığın sonlandırılması, küresel olarak kadının her alanda güçlendirilmesi ve karar verme mekanizmasında yer alan kadın sayısının artması gerektiği kaydedildi

‘Erkek Egemen Dünya Asırlardır Kadınları Görmezden Geliyor’

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Birleşmiş Milletler’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. BM bünyesinde düzenlenen toplantılarda kadına yönelik ayrımcılığın sonlandırılması, küresel olarak kadının her alanda güçlendirilmesi ve karar verme mekanizmasında yer alan kadın sayısının artması gerektiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, erkeklerin egemen olduğu dünyada kadınların hala görmezden gelindiğini belirterek, “Ayrımcılığa derhal son vermezsek ağır bedel öderiz” dedi

Guterres, ‘Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada her alanda temel olarak daha fazla kadının karar verici bir duruma getirilmesi, karar verici kadınların sayısının artması gerektiğini belirtti.

​“Kadınlar susturulup bastırılıyor”

Genel Sekreter Guterres, dünyadaki zorluklarla baş etmenin temel felsefesinin cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına saygıyla sağlanabileceğini kaydetti. Guterres, “Yapılan adaletsizliklere meydan okuyabilirsek küresel dayanışmayı yeniden kurabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma ve barışı ancak tüm varlıklarımızı ve kapasitelerimizi kullanarak elde edebiliriz. Cinsiyet eşitliği temelde bir güç meselesidir. Hala erkek egemen bir dünya asırlardır kadınları görmezden, geliyor. Kadınları susturup bastırıyor. Kadınların yaptıkları, başarıları, düşünceleri önemsenmiyor, göz ardı ediliyor. Karar verici kadınların sayısının artması temel bir düşünce olmalıdır” dedi.

Kadınların siyaset alanında da etkisiz kaldığını belirten Guterres, “Kadınlar parlamentolarda bile yeterince temsil edilmiyor. Cinsiyet ayrımcılığına derhal son verilmelidir. Ayrımcılığı son vermeyi geciktirirsek çok daha büyük kayıplarımız olur” diye konuştu.

BM Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces ise etkinlikte yaptığı konuşmada ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin kabul edilmesi ve imzalanan, ‘Pekin Deklarasyonu’ sonrasında bu kadar geçen süre zarfında kayda değer bir gelişme yaşanmadığını belirterek, “Aradan geçen 25 yıl sonrasında hala eşit bile olamadık” dedi.

​“Kadın her alanda güçlendirilmeli”

BM Genel Kurul Başkanı Espinosa, Barbados, Etiyopya, Gürcistan, Romanya ve Trinidad - Tobago’nun kadın liderlerinin geçtiğimiz yıl göreve başlamasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydederek, “Olumlu gelişmeler olsa da kadına yönelik haksızlıklar ve eşitsizlikler hala devam ediyor. Ayrımcılığa son verilmeli. Her alanda kadın olmalı. Çok daha fazla kadını bilim ve teknoloji alanında görmeye ihtiyacımız var” dedi.

BM Genel Kurul Başkanı Espinosa daha sonra düzenlediği basın toplantısında da cinsiyet eşitsizliğin sonlandırılması çağrısında bulundu. Kadınların her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu Başkanı Geraldine Byrne Nason da yaptığı konuşmada, BM’nin ilk kurulduğu dönemde kadınların sayısının azlığına dikkat çekti.

Byrne,“Kadınlar olarak varlığımızın kabul edilmesi BM’de çok zaman almış olsa da şimdi buradayız ve artık bu koltuklarda biz otuyoruz. Verdiğimiz mesajların ve sesimizin duyulması oldukça zaman aldı” diye konuştu.

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