‘Erkek Egemen Dünya Asırlardır Kadınları Görmezden Geliyor’

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Birleşmiş Milletler’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. BM bünyesinde düzenlenen toplantılarda kadına yönelik ayrımcılığın sonlandırılması, küresel olarak kadının her alanda güçlendirilmesi ve karar verme mekanizmasında yer alan kadın sayısının artması gerektiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, erkeklerin egemen olduğu dünyada kadınların hala görmezden gelindiğini belirterek, “Ayrımcılığa derhal son vermezsek ağır bedel öderiz” dedi

Guterres, ‘Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada her alanda temel olarak daha fazla kadının karar verici bir duruma getirilmesi, karar verici kadınların sayısının artması gerektiğini belirtti.

​“Kadınlar susturulup bastırılıyor”

Genel Sekreter Guterres, dünyadaki zorluklarla baş etmenin temel felsefesinin cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına saygıyla sağlanabileceğini kaydetti. Guterres, “Yapılan adaletsizliklere meydan okuyabilirsek küresel dayanışmayı yeniden kurabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma ve barışı ancak tüm varlıklarımızı ve kapasitelerimizi kullanarak elde edebiliriz. Cinsiyet eşitliği temelde bir güç meselesidir. Hala erkek egemen bir dünya asırlardır kadınları görmezden, geliyor. Kadınları susturup bastırıyor. Kadınların yaptıkları, başarıları, düşünceleri önemsenmiyor, göz ardı ediliyor. Karar verici kadınların sayısının artması temel bir düşünce olmalıdır” dedi.