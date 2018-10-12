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Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Bursa'da hurdacı hurdacı Erdem Dalhan'ı başını duvara vurarak öldüren zanlı ifadesinde adamın kendisini asıldığını söyledi. İmam Alp, "Sobayı onun sırtına yüklemek için tek başıma kaldırdığımda, 'Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?' dedi. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu bize ters" diye kendini savundu

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Olay, 7 Mart tarihinde, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde kendisine ait kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi.

BAŞINI DUVARA ÇARPARAK ÖLDÜRDÜ

Alp, iddiaya göre, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan'ı, çıkan tartışmada önce başına soba kapağı ile vurarak, sonra da başını defalarca duvara çarparak öldürdü. Cinayetin ardından evden çıkıp kahvede çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'YAŞIN KAÇ, BEKAR MISIN?'

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan İmam Alp, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, ölen Erdem Dalhan’ın eşi Serpil Dalhan ile taraf avukatları da katıldı. Sanık Alp, iddianamede yer alan savunmasını tekrarlayarak, hurdacı Erdem Dalhan'ın, sobayı kaldırıp onun sırtına götürürken, 'Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?' dediğini ileri sürerek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim; bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Bu bize ters. Böyle şeyler olmaz bizde. Yüzüme doğru bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Pişmanım" dedi. Sanık Alp, öldürdükten sonra hurdacının üzerinden para almadığını da iddia ederek, "Cinayeti ben işledim ama parasını almadım" diye konuştu.

Ölen Erdem Dalhan'ın eşi 3 çocuk annesi Serpil Dalhan ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet erdem dalphan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hapiste görürsün şimdi sana tersmiymiş değilmiymiş,
cahil insanlar
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