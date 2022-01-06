Erkek hali gündem olmuştu! Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz'den şoke eden itiraflar!

Geçtiğimiz günlerde son görüntüsüyle gündeme gelen Doruk Doğrusöz, konuk olduğu bir YouTube programında hikayesini çocukluğundan itibaren anlatınca, söyledikleri duyanları şaşırttı. Her zaman ağır abi bir tip olduğunu söyleyen Doğrusöz, "Benim karşıma Brad Pitt çıksa benim için dünya ahiret kardeşim" dedi. İşte detaylar...

DORUK DOĞRUSÖZ'DEN ŞOKE EDEN İTİRAFLAR!

Cinsiyet değiştirme sürecindeyken katıldığı bir YouTube programında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Doruk Doğrusöz, bu sürecinin hayatındaki en keyifli süreç olduğunu söyledi. 7 yaşındayken dedesinin tıraş köpüğünü yüzüne sürdüğünü söyleyen Doğrusöz, hiçbir zaman süslü bir kız olmadığını, arkadaşları etek giyerken kendisinin basketbol şortu, pantolon giydiğini söyledi. Her zaman ağır abi bir tip olduğunu söyleyen Doğrusöz, "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna "Damat" yanıtını verirmiş.

"RUHUM TAMAMEN ERKEKTİ"

"Kendimi bildiğimden beridir hiçbir zaman bir kadın vücuduna sahip olduğumu düşünmüyordum zaten." diyen Doruk Doğrusöz küçüklüğünden beri erkek gibi hissettiğini ve hayatında en sevdiği şeyin kadın olduğunu söyledi. Sevgilisi olmayınca çapkın olduğunu dile getiren Doğrusöz, "Ruhum tamamen erkekti" dedi.

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

Aşık olduğunda çok romantik, sadık, duygusal olduğunu söyleyen Doğrusöz askere gitmek istediğini, baba olmak istediğini söyledi. Doruk Doğrusöz 33 yaşına kadar ailesi için 'Neslihan' olarak yaşamış. Ancak sonrasında erkek olmaya karar vermiş ve operasyon süreci başlamış. Cinsiyet değiştirdikten sonra ailesiyle arasının kötü olmadığını söyledi.

Son haliyle gündem olan 34 yaşındaki Doğrusöz'ün Instagram fotoğraflarına bakan bir daha bakıyor.





