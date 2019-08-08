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Erkek hemşire, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

AĞRI'da, Patnos İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan erkek hemşire Çetin A.

Erkek hemşire, intihar etti

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'da, Patnos İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan erkek hemşire Çetin A. (28), koluna sıvı enjekte ederek intihar etti. Çetin A.'nın kullandığı sıvının yapılan otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.
Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Patnos Devlet Hastanesi çalışanları, meslektaşları Çetin A.'nın iş yerine gelmemesi üzerine meraklanıp, yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde erkek hemşire Çetin A.'nın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çetin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ve cansız bedenin üzerinde yapılan incelemede Çetin A.'nın kahvaltı yaptıktan sonra koluna iğneyle sıvı enjekte ederek yaşamına son verdiği tespit edildi.
Çetin A.'nın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki savcılık incelemesi sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çetin A.'nın kullandığı sıvının yapılan otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.

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Erkek hemşire, intihar ettiErkek hemşire, intihar etti

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