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Erkek hemşireden "yatak yarasını önleyici ürün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Van'da hemşire Mehmet Sait Aktan, uzun süre yatarak tedavi gören hastaların vücutlarında yara oluşmaması için farklı pozisyonlarda yatabilmelerine olanak sağlayan sünger ürünler tasarladı - Aktan: - "Yatak yaraları nedeniyle tekrar tedavi görmek zorunda kalan hastalarımız bu sıkıntıdan kurtulacak" - YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş: - "Sağlık Bakanlığında ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde bu ürünün kullanılmasıyla hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem de dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız"

MESUT VAROL - Van'da hemşire Mehmet Sait Aktan, hastanelerde uzun süre yatarak tedavi görenlerin vücutlarında yara oluşmasını önlemek amacıyla farklı pozisyonlarda yatmaya olanak sağlayan sünger ürünler tasarladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde görevli Aktan, daha önce uzun süre yoğun bakımda kalan babasının yanındaki hastalarda oluşan yatak yaralarını görünce, bu sorunu çözmek amacıyla YYÜ Teknokent bünyesinde çalışmaya başladı.

Esnaftan temin ettiği süngerlere makineyle bacak, kol, boyun ve sırt bölgelerinde kullanılmak üzere şekil veren Aktan, 5 değişik parçalı tasarımı ile hastaların farklı pozisyonlarda yatabilmelerine imkan sağladı.

- "Bilgisayarda tasarladığım süngeri makinede kesiyorum"

Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreli tedavilerde hastalıkların yanı sıra yatak yaralarıyla da mücadele edildiğine tanık olduğunu söyledi.

Geliştirdiği ürünle yatak yaralarının oluşmasının önüne geçilebileceğini ifade eden Aktan, "Babam yoğun bakımda tedavi gördüğü sürede bazı hastaların yaklaşık 150 gün hastanede yattığını gördüm. Uzun süre yatakta kaldıkları için kalça, ayak, diz kısmı, eklem bölgeleri, sırt ve boyunlarında çok ciddi yatak yaraları oluşuyordu. Bu durum beni çok etkiledi. O günden sonra kafamda bir şeyler tasarladım." dedi.

Tasarladığı ürünün doktorlarca faydalı bulunması üzerine bunu geliştirmeye karar verdiğini anlatan Aktan, Teknokent yetkilileriyle görüştükten sonra aldığı destekle projesini daha ileri götürdüğünü aktardı.

Aktan, şöyle devam etti:

"Süngerlere şekil vermek için CNC cihazı aldım. Bilgisayarda tasarladığım süngeri komutla makinede kesiyorum. Bu malzemenin tescili için başvurularımızı yaptık. Buna benzer ama aynı amaca hizmet etmeyen bazı ürünler yurt dışından getiriliyor. O ürünlere de büyük rakamda fiyatlar veriliyor. Bu ürünümüz Türkiye tescilli, yerli ve milli bir ürün olacak. Yatak yaraları nedeniyle tekrar tedavi görmek zorunda kalan hastalarımız bu sıkıntıdan kurtulacak"

- "Yatan hastalara büyük kolaylık sağlayacak"

YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş ise otuza yakın firmayla Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttüklerini, nanoteknoloji, kimya, ziraat, veterinerlik, tıbbı malzeme üretimi ve yazılım sektöründe önemli başarılara imza attıklarını, bu çalışmalarla bölgesel kalkınmaya da katkı sağladıklarını vurguladı.

Görentaş, "Sosyal sorumluluk bilincine sahip, yıllarca yoğun bakımda çalışıp oradaki hastaların sıkıntılarını, dertlerini kendisine dert edinmiş bir girişimci, hastalara büyük kolaylık sağlayacak ürünler geliştirdi. Bu, yerli ve milli bir ürün. Firmamızın yaptığı ürün inşallah bölgemiz ve Türkiye'deki yatan hastalara büyük kolaylık sağlayacak." diye konuştu.

Görentaş, ürünün geliştirilmesi konusunda destek verdiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığında ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde bu ürünün kullanılmasıyla hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem de dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Bu genç girişimcinin önünü açarak arzu edilen noktalara gelmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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sağlık Teknokent Van

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