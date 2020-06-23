En Güzel ve Anlamlı Modern Erkek İsimleri ve Anlamları

Bir ebeveyn olmanın en zor süreçlerinden birisi de çocuğa isim koymaktan geçiyor. Eğer bir erkek bebek sahibi olacaksanız isim sözlüğüne bakarak en güzel erkek isimleri arasından birini seçmek sizin için hiç de kolay olmayacaktır. Eğer çocuğunuza bu yüzyılda popüler olan isimlerden birini vermek istiyorsanız aşağıda alfabetik bir şekilde listelenen modern erkek isimleri ve anlamlarına bakabilirsiniz. A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Acun: Uzay içerisinde bulunan varlıkların bütünü, evren. Afşar: Eli çabuk olan, işini hızlı bitiren kişi. Oğuz Han'ın oğullarından birinin ismi, Türkmen boylarından ve eski Türk isimlerinden biri Ağa: Kardeşlerden büyük olanı, abi. Kasaba ve köylerde toprak sahibi olan varlıklı birey Ağca: Beyaza yakın renk, akça Aka: Saygıdeğer ve büyük birey Akabey: Varlıklı kişi, ağa veya bey Akad: Mezopotamya toprakları üzerinde eskiden kurulmuş bir devlet ismi Akalp: Temiz yiğit, temiz asker Akan: Akıp giden Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu Akarsel: Akıp giden sel Akata: Namusuna ve onuruna leke sürdürmemiş ata

Akay: Kuzeyde yaşayan Türklerde erkek çocuklardan büyük olana verilen isim, temiz ay. Akba: Sazlık Akbaran: Beyaz güç Akbatu: Temiz ve güçlü kimse Akbatur: Yiğt ve namuslu kişi Akcan: Temiz can Akdemir: Dövme demir Akdeniz: Anadolu’nun güneyinde yer alan deniz Aker: Namuslu yiğit erkek Akergin: Olgun ve temiz Akgüç: Temiz, namusu kirlenmemiş, güçlü kimse Akgün: Mutlu gün, aydınlık gün Akhan: Temiz soydan gelen han Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı, atak Akınalp: Akın yiğidi Akıner: Akına katılan asker Akkor: Beyaz kor, beyaz ateş Akköz: Beyaz göz Akman: Temiz kişi, lekesiz insan Akmeriç: Temiz, suyu bulanmamış nehir Aköz: Özü sözü ak ve temiz olan Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı'nda geçen bir ad Aksan: Temiz, lekesiz ün Aksel: Beyaz sel Akşit: Uğurlu, kutlu, güneşli yüz Aktan: Aydınlık gündüz zamanı Aktaş: Beyaz ve temiz taş Akün: İyi isim, temiz ün Alatan: Güneşin doğuşundan önceki zaman Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev Alçın: Kırmızı renge yakın küçük bir kuş

Algan: Fetheden, ele geçiren Algın: Aşık, tutkun, sevdalı Alhan: Al renkli lider Alkan: Kızıl kan Alkım: Yağmur sonu gökte oluşan renkli görüntü, gökkuşağı Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın Ali: Ulu, yüce ve yüksek kişi Alp: Kahraman, bahadır, yiğitler yiğidi Alpagut: Çiftlik sahibi, mal ve mülke hükmeden Alpağan: Yiğit Alparslan: Yiğit ve kahraman aslan Alpay: Ay gibi güzel, yiğit Alpdemir: Sağlam ve yiğit kişi Alpdoğan: Yiğit doğan, yırtıcı kişi Alper: Yiğit er, yiğit erkek Alperen: Yiğit ve ermiş kişi Alphan: Yiğit han Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, yiğit bir soya sahip olan Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, Tatar hanlarına verilen isim Altaner: Kızı şafak yiğidi Altay: Altından yüce bir dağ Altuğ: Kızıl tuğ Altunç: Kızıl tunç Altuner: Çok değerli kişi Anı: Bedende biriken hatıralar Anıl: Sakin, ağır, amaç Aral: Asya topraklarında yer alan bir böl Aran: Ova, kuytu yer, sıcak Aras: Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ırmak ismi Arat: Yürekli erkek Arca: Çam ağacı, temiz ve sağlam kişi Arda: Yere dikilen nişan değneği Arhan: Yöneticilerin temiz olanı, namusuna leke değdirmeyeni

Arı: Saf, katışık olmayan Arıca: Saf ve temiz bir hayat süren Arıcan: Temiz kişi Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan Arman: Dürüst ve temiz kişi Arın: Temiz, saf, katışıksız Arınç: Huzur, barış Arkın: Ağır, yavaş ve sakin kişi Arkut: Kutlu ve temiz kişi Armağan: Hediye Arman: İstek, amaç, temiz kişi Arslan: Aslan Artun: Özgüven sahibi, onurlu, ağırbaşlı Aşkın: Üstün, bir şeyleri aşmış, önemli özelliklere sahip kişi Ata: Dede, baba, soyun büyüğü Atabey: Saygıdeğer insan Atacan: Hoşgörü sahibi insan, babacan kişi Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han Atak: Atılgan yiğit, yürekli Atakan: Atalardan gelen kan Atalay: Benim atam Ataman: Başkan, başbuğ Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak her zaman ileriye gitmek isteyen, girişken ve tez canlı kişi Ayaz: Sakin ve temiz havalarda ortaya çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede çıkan soğuk Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı Ayberk: Ay kadar güzel Aybora: Fırtına kadar yıkıcı ve ay kadar güzel kişi Aydın: Okumuş, bilgili kişi, Ege bölgesinde bir şehir;

Ayhan: Eski Türk liderlerinden Oğuz Han'ın oğlu Aytun: Aylı gece Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli Aytunç: Ay kadar güzel ve tunç gibi sağlam Azrak: Nadir bulunan ve değerli B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Bahadır: Yiğit, batur Balamir: Eski zamanlarda Don Irmağı'nı geçip Rusya'yı fetheden, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı Balkır: Işık saçan, parlayan Baran: Durağanlığı harekete geçiren Baranalp: Güçlü yiğit Baransel: Güçlü sel Barçın: Süslü ve ipekli kumaş Barın: Orta Asya’daki büyük Türk boylarından birinin ismi Barış: Savaştan sonra oluşan huzurlu ortam Barkın: Gezgin Barlas: İyi savaşma özelliklerine sahip, savaşçı yiğit Bartu: Eski Türk hanlarından birisinin ismi Bartunç: Tunç kadar güçlü Başar: Gerekli biçimde bitiren, başaran Başaran: Amacına ulaşan, hedefini tutturan Başer: Askerlerin önderi, başı çeken kişi Başhan: Hanların başı Batı: Güneş'in battığı yön Batıbek: Batı beyi Batıhan: Batının sultanı, hanı Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön Batuhan: Batının lideri Batur: Yiğit, alp, yürekli kişi

Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan Baybars: Türklerin eskiden besledikleri bir tür küçük kaplan Baybora: Zengin ve fırtına kadar kuvvetli Bayhan: Zengin han Baykal: Moğolistan’da büyük bir göl, yaban atı Baykam: Sağlık veren kişi Baykan: Zengin ve soylu birey Baysal: Kavga ve dövüşten uzak, huzurlu ortam Baysan: Ün ve varlık sahibi kişi Bediz: Açık ve net bir şekilde görünen Beha: Nadir olan, zor bulunan Behir: Deniz Beker: Güçlü, kuvvetli Bekir: Sabah erken kalkan Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan Beran: Koç başı Berdan: Adalet dağıtan, eşitliği sağlayan kişi Berge: İz Bergin: Güç ve kuvvet sahibi Berhan: Kanında güç bulunan, sağlam kişi Berk: Yıldırım kadar güçlü ve sert Berkan: Parıldayış Berkant: Sağlam, güçlü ve bozulmayan yemin Berkay: Sağlam ve aya benzeyen Berke: Kırbaç Berker: Sağlam erkek, güçlü asker Berkin: Kuvvetli kişi Berkkan: Sağlam ve kuvvetli bir soya sahip kişi Berkman: Kişiliği sağlam olan Berksan: Adı ve şöhreti herkesçe bilinen Berksay: Sert kaya

Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık Bilan: Kıymetli taşlarla donatılmış kılıç kemeri Bilge: Göktürk hakanlarından birisi, bilgi seviyesi yüksek olduğu için değerli olan birey Bilgealp: Bilgili ve cesur kimse Bilgekağan: Savaşçı ve bilge özelliğiyle ön plana çıkan Birant: Yemin Bircan: Yekvücut Birkan: Aynı soydan olan Birol: Eşi olmayan, bir tane olan Boğaçhan: Dede Korkut anlatılarında geçen kahraman Türk Bolat: Çelik kadar sert Bora: Yağmurun habercisi olan, fırtınalı ve sert rüzgar çeşidi Borahan: Güçlü lider Boran: Gök gürültüsü, şimşek ve rüzgarla ortaya çıkan yağışlı hava olayı Buğra: Erkek deve Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi Burak: Peygamberin Miraç’ta bindiği atın adı Burhan: Delil aracı, kanıt Burkay: Buruk ay Büke: Zeki ve bilgili kişi, pehlivan, ejderha C Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Calp: Güçlü Can: Yaşam, hayat. Çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden birisi. Canberk: Sert ve sağlam kişi Caner: Kalpten sevilecek insan

Cankat: Cana can katan, aileye ruh getiren Cankut: Kutlu kişi Canpolat: Çelik kadar güçlü kişi Cantekin: Şehzade, biricik can Ceyhun: Orta Asya'da bir ırmak ismi Coşku: Heyecan, duygu yüklenmesi Cahit: Çalışkan, çabalayan Canber: Sağlam duruşlu erkek Candaş: Arkadaş, yoldaş Celasun: Yiğit delikanlı Cengiz: Korkusuz, eski bir hükümdar Cihat: Din uğruna yapılan savaş Cumhur: Millet, halk Ç Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç Çağ: Başı ve sonu bilinen bir dönem Çağan: Bayram, mutlu gün Çağatay: Cengiz Han'ın oğlu Çağdaş: Çağa uygun, zamana yakışan Çağlar: Çağlayarak akan, güçlü Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan Çağman: Çağdaş insan Çağrı: Mesaj, birini bir yere davet eden ileti Çakır: Ela gözlü insan, atmaca ya da doğana benzeyen bir kuş Çelik: Su ile sertleştirilen demir Çetin: Sarp, sert, kolay değiştirilemeyen Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit Çevik: Hızlı, kolay hareket eden Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç Çağakan: Zaman gibi durmadan akan

Çağhan: Bir çağa hükmetmiş olan Çakırer: Çakır gözlü erkek Çetinsoy: Yenilmeyen soydan gelen Çokan: Dağ zirvesi D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Dalan: Dal kadar ince Demir: Yeraltından çıkarılan güçlü bir maden Demiralp: Demir kadar sağlam yiğit Demiray: Ay kadar güzel, demir kadar sağlam Demircan: Demir gibi sağlam kimse Demirkan: Sağlam ve güçlü kan Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su Denizhan: Denizlere hükmeden lider Deren: Bir tarım aracı, toplayan ve derleyen insan Derin: Derinliğe sahip kişi Devrim: Olumlu şeylerin yaşanmasını sağlayan ve alışılagelmiş düzeni değiştiren olay Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri Dilmen: Dil bilen kişi, dilci Dinç: Sağlıklı, güçlü, gücü yerinde, canlı Dinçalp: Güçlü yiğit Dinçer: Güçlü asker Dinçtürk: Güçlü ve sağlıklı Türk Diren: Karşı koyan, dayanan. Harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı Dirlik: Düzenli, mutlu yaşam Doğa: Tabiat Doğan: Avcı özelliklere sahip bir kuş Doğanalp: Şahin ve yiğit birey Doğanay: Ayın ilk günü doğan çocuk

Doğu: Güneş'in doğduğu yön Doğuer: Doğu askeri Doğuş: Yaratılış Dolun: Dolgun Dolunay: Tamamı görünen ay Dora: Doruk Doruk: Dağların en yüksek noktası Durukan: Temiz kan, saf kan Dağhan: Eski inanışa göre doğa tanrılarından biri Dalca: Dal gibi ince Denizalp: Denizlerin içindeki kahraman E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ediz: Kıymetli, ulu kişi Efe: Batı Anadolu yiğidi Efekan: Yiğit bir soydan gelen Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı Egemen: Yönetimde söz sahibi olan, hükmeden Ekin: Toprağa dikilen tahıla verilen isim Emre: Arkadaş, dost, sevdalı, çağımızın popüler erkek isimlerinden biri Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş Eralkan: Al kanlı yiğit Eralp: Yiğit kişi Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit Eray: Ay gibi yiğit Erberk: Sert ve sağlam asker Erbuğ: Askerlerin başı, komutan Erdağ: Dağ kadar güçlü asker Erdem: İyi karaktere sahip kişi, acıma duygusu bulunan ve iyilik yapmayı seven Erdinç: Dinç asker Erek: Amaç, ulaşılmak istenen Ergin: Olmuş, yetişmiş, olgun Ergün: Sulu kar, erken doğan güneş Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik

Erk: Sözü geçen, yaptırım gücü olan Erke: İşe çevrilebilen güç Erkmen: Güçlü insan Erkut: Uğurlu asker Erman: Yiğit kişi Ersan: Ünlü asker Ertan: Güneşin doğuşundan önceki vakit Ertaylan: Uzun boylu ve yiğit kişi Ertekin: Yiğit ve tek Erten: Erkek tenli Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk Eryiğit: Yiğit erkek Esen: Sağlıklı ve mutlu Esener: Sağlıklı yiğit Esentürk: Sağlıklı Türk Eser: Yel Esmen: Esen yel gibi kimse Eti: Anadolu’da büyük bir uygarlık kuran Orta Asya kökenli millet Evre: Dönem, aşama Evren: Kainat, var olan her şeyi kapsayan uçsuz bucaksız şey Evrim: Kendiliğinden meydana gelen değişim Ezgü: İyi insan F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Fatih: Fetheden Ferdi: Tek başına, bireysel Ferhan: Neşe, sevin. Feridun: Eşsiz, özgün, tek başına Ferit: Benzeri olmayan, sıralanmış inci taneleri Feyyaz: Gür, verimli, bereketli, eli açık Fırat: Bir nehir ismi Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki her şeyi gösteren Fahri: Tanınan, itibar sahibi Ferda: Gelecek, yarın Feyiz: İlham Fuat: Yürek, gönül Firuz: Şen, sevinçli Fethi: Fetihle ilgili Fevzi: Zaferi müjdeleyen

G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Gediz : Gölcük, su birikintisi Gencer: Delikanlı ve genç yiğit Genç: Canlı ve dinç olan, yaşı ilerlememiş kişi Gençalp: Genç yiğit Gençer: Delikanlı ve genç yiğit Geray: Gök renginde, maviye yakın Ay Giray: Yaraşır, uygun Girgin: Sokulgan, dost canlısı, herkesle çabuk arkadaşlık kurabilen Gökalp: Gök gözlü yiğit Gökay: Gökyüzündeki ay Gökberk: Gök gözlü, sert erkek Gökdeniz: Mavi deniz Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü insan Gökhan: Oğuz Han'ın evlatlarından biri Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kişi Göksagun: Mavi gözlü doktor Göksel: Gökyüzüyle alakalı, gökten gelen Göktan: Mavi şafak, mavi tan Göktuna: Mavi Tuna Göktunç: Mavi gözlü ve tunç kadar sağlam Göktürk: Orta Asya’da kurulmuş bir Türk devleti Gönen: Mutluluk ve sevinçle ilgili olan Gönenç: Bolluk, sevinç, mutluluk Görkem: Gösterişli, göze çarpan Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçen kimse Güçlüer: Kuvvetli ve kolay yenilmeyen asker Güçlütürk: Güçlü, dayanıklı Türk Gültekin: Gül şehzadesi, güzel ve tek

Gün: Güneş'in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş Günal: Kırmızı Güneş Günalp: Güneş gibi ve yiğit Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney Günberk: Güneş gibi, sert ve yakıcı Gündoğan: Doğan güneş, yeni gün H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Hakan: Eskiden Türk liderlerine verilen unvan, kağan Hansoy: Bey soyundan gelen, han soylu Heper: Tümüyle yiğit, her zaman yiğit özelliklerini gösteren Hınçal: Öcünü alan Habip: Sevgili, sevilen dost Halil: Arkadaş, dost Halim: Aklı başında Haluk: Geçinmeyi bilen Haydar: Yiğit, cesur delikanlı Heybet: Saygı duyulan görünüş Hüray: Özgür ay Hiram: Gezme, yürüme I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ilgar: Akın Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi Işıner: Işık saçan asker Işıtan: Işık veren ve aydınlatan kişi Irmak: Nehir Işıkalp: Işık saçan kahraman Işılar: Işık saçar, aydınlatır Işık: Yayılan aydınlık, şavk İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri İlbay: Bir obanın ya da şehrin yöneticisi İlbey: Ülkenin yöneticisi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli'ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri fetheden kişi

İlbilge: Topluluğun bilgesi, bilgi sahibi kişi İldeniz: Ülkeye değer katan deniz İlke: Uyulması gereken davranış, karar İlker: Doğan ilk erkek çocuk, önde giden asker İlkut: Kutlu bir ülke İltan: Ülkenin ışığı İltay: Ülkenin çocuğu, yavrusu İltekin: Ülkenin şehzadesi İlter: Ülkeyi savunan, yurdu koruyan, yurtsever İlteriş: Ülkeyi derleyip toplayan İmge: Görüntü, tasarım, düş İmre: Arkadaş, ağabey, dost İnal: İnanç veren güvenilir dost, iyi arkadaş İlhan: Ülkeyi yöneten hükümdar İlkiz: İlk evlat İlsever: Vatansever İrfan: Bilim İsmail: Hz. İbrahim’in oğlu İsmet: Masumiyet İzzet: Kıymet, eder J Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Jiyan: Öfkeli, hışımlı Jerfi: Derine doğru inen Jarin: Haykırmak K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Kağan: Orta Asya'da eski Moğol İmparatorlarına verilen isim, hakan, lider, yönetici Kanat: Kuşların, uçan böceklerin ve uçakların uçuşuna yardımcı olan organ, parça Kandemir: Kanı sağlam olan kişi Kansu: Çin’de bir şehir, Memluk Beyliği’nin son sultanı Kaplan: Kedigiller ailesine mensup, güçlü ve heybetli bir canlı Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvan

Karan: Karanlık Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş Kaya: Sert ve büyük bir taş kütlesi Kayatürk: Kaya kadar sert ve sağlam bir Türk Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora Kayıhan: Güçlü yönetici Kayra: Allah’tan ya da büyük bir insandan gelen yardım, destek Keskin: Kesici, iyi kesen, yeri geldiğinde zarar verebilen Kıraç: Sulak alanda yer alamayan, kurak ve verimsiz toprak Kıvanç: Sevinç, mutlu bir olay sonrasında oluşan his Koçer: Koş asker, yiğitler yiğidi Koçhan: Yiğit kağan Konur: Gururlu, pek kimseyi beğenmeyen yiğit Konuralp: Onurlu yiğit, asker Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay Korcan: Kor ateş gibi kimse Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek Korkmaz: Çekinmeyen, negatif sonuçlardan ürkmeyen kişi Korkut: Dede Korkut öykülerinin anlatıcısı

Köksal: Güçlü ve salınmış köke sahip olan, dayanıklı ve sağlam kişi Kubilay: Çin'de "Yu-An" adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert Kunter: Yapısı sağlam olan sert ve yiğit asker Kurt: Mecazi anlamda işini iyi bilen, usta kişi. Köpek türüne yakın saldırgan bir canlı Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma Kutay: Kutlu ay, iyilik getiren ay Kuter: Kutlu asker Kutlu: İyilik ve uğur getirdiğine inanılan şey, kutsal Kutsal: Dokunulmaması, üzerine laf söylenmemesi gerekildiğine inanılan, tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön L Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Laçin: Bir çeşit şahin türü, sarp ve yalçın Lami: Sert, çatık kaslı ya da aslan Lema: Sağlam, her şeye gücü yeten, kudretli Lemi: Atılgan ve becerikli kişi Levent: Varlık, dünya Latif: Nazik, yumuşak huylu Lokman: Uzman Lütfi: Hoşluk, jest Levend: Osmanlı’da denizci M Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey'in isminden gelir.

Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akıp Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak Mert: Sözünü tutan, verdiği sözden vazgeçmeyen, yiğit Merter: Sözünü tutan, sözünün eri asker Mertkal: Her daim mert bir hayat süren, mertlikten taviz vermesi beklenmeyen Mertol: Sözünün eri olan Mete: Hun Türklerinin önemli ve büyük liderlerinden biri Mutlu: Büyük arzu ve isteklere ulaşmış olmanın getirdiği duygu haline sahip kişi Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak Macit: Onurlu, şerefli Mahir: Yapmaya gücü yeten Mazhar: Onurlanma Mansur: Zafer sahibi Mesut: Halinden hoşnut, mutlu Miray: Ayın doğduğu gün Mirza: Padişah soyundan gelen Mutluhan: Mutluluk içindeki hükümdar N Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Nart: Yiğit karakterde yürekli insan Nayman: Batı Moğolistan'da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu Noyan: Orduları yöneten başkomutan, soylu kişi, önder Nurkut: Aydınlık salan, ışık saçan kişi Nuyan: Soylu kişi, noyan Nadir: Kıymetli, az bulunan Nafi: Şifalı Namık: Katip, yazar

Naşit: Şair, şiir okuyan Nebil: Üstün yetenekli Necmi: Gökle ilgili, yıldızla ilgili Nedim: Güzel konuşan, tatlı dilli Nusret: Başarı Nuri: Işıkla ilgili O Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili Oluş: Olma biçimi, var oluş Omay: Beğenilen ve sevilen kişi Onur: Öz saygı, iç değer, gururr Onuray: Onurlu olan ve ay gibi güzel olan Oray: Kentin üzerine doğan ay Oskay: Şen şakrak, neşeli, sevinçli kişi Oytun: Kutsal özelliklere sahip kişi, beğenilen ama kuytuda yer alan mekan Obuz: Suyun üzerinde beliren boşluk Odkan: Kanı ateş gibi olan, delikanlı Ogan: Yiğit, güçlü Oğur: İçten, samimi Okay: Ay gibi parlak Onan: İyileşen, gönlü huzura eren Olgun: Yaşının ağırlığını taşıyan Orhan: Osmanlı’nın ikinci sultanı Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Öcal: Kendisine yapılan kötülüğün acısını çıkaran, öcünü alan Ödül: Yapılan iyi bir şeye, gösterilen güzel bir çabaya karşı verilen armağan, hediye Öğün: Övünülecek hareketler yapması beklenen kişi

Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi Ökmen: Zeki ve akıllı birey Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü Ökten: Güçlü, sağlam bir karaktere sahip olan kişi Önal: Erken davranan, başa geçen, liderlik yapan Önalan: Önde giden, başta olan, yöneten Öncel: Selef; yol açan, yol gösteren Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan Öncüer: Gruba öncülük eden asker, lider Önder: Yol gösteren, kılavuz karaktere sahip olan; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, başkalarını kendisine uymasını sağlayan, şef, lider Öner: Önden giden erkek, başta giden yiğit Övgü: İyi ve hoş bir iş için söylenen güzel söz Övün: Kendini övecek ve yüceltecek işler yapması beklenen kişi Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç Özay: Özü Ay gibi olan güzel insan Özbek: Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu ya da bu boydan olan kişi, namuslu, onurlu Özberk: Sert ve sağlam bir öze sahip olan karakterli kişi Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan

Özdilek: İçten hissedilen arzu, dilek Özdoğa: Doğanın karakteristik özelliklerini özünde barındıran kişi Özel: Sadece bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her daim görülenden farklı, alışılmıştan, olağandan ayrı Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme Özer: Özü sağlam olan asker Özerk: Kendi kendine yetebilen, hayatını yönetmek için başkasına ihtiyaç duymayan Özgen: Gerçekleştirdiği eylemler karşısında kimseye hesap vermeyen, özgür kimse Özgü: Belli bir konuda başkasında olmayan, sadece belli bir kişiye ait olan şey Özgül: Yalnızca ona özgü olan Özgün: Hiç kimseye ve hiçbir şeye benzemeyen, eşsiz Özgür: Köle olmayan, başkasına hesap vermeyen, hür yaşayan Özinal: Özü inanç verici Özinan: Özü inandırıcı Özkan: Soylu bir kana sahip olan kişi Özler: Hasret çeken, özlem hisseden kişi Özmen: Özlü ve içten kişi Özok: Özü ok gibi doğru olan kişi Özsoy: Özü saf ve temiz olan soylu birey Öztekin: Benzersiz şehzade, özü tek olan insan, başkasına benzemeyen Öztunç: Karakteri tunç kadar sağlam olan, güçlü ve iradeli kişi

Öztürk: Hakiki Türk, kanına başka soydan kan karışmamış insan P Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Pamir: Orta Asya'da yükseltilerle dolu kütle, yayla Pars: Derisi benekli, yırtıcı ve güçlü bir hayvan Pasin: Eski Türk oymaklarından birisine verilen isim Pekcan: Cana yakın, sağlam dayanıklı, pek candan kişi Peker: Sert ve yiğit özelliklere sahip olan asker Pekin: Kuşkuya yer olmayacak kadar kesin Pekiner: Kuşkuya yer vermeyecek kadar kesin davranan asker, yiğit Pekşen: Çok şen Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk Polat: Su verilmiş demir, çelik, pek sert insan Polatalp: Çelik yiğit Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan Polatkan: Çelik kan, sağlam kan Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah Paker: Sert çehreli, çatık kaşlı Pekalp: Çok güçlü, çok yiğit Pektaş: Kaya gibi, güçlü taş Pertev: Alev Pozan: İçten, candan Poyraz: Kuzeyden esen rüzgar R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Raci: Dikkat, anlayış, sezgi Rasin: Tamamı görünen ay, dolunay, beyaz ay Raşit: Güvenilir, dürüst ve şüphe duyulmayan kişi Refik: Ulu, yüce, büyük Reha: Cana yakın ve candan olan insan Renan: Kızıl kan

Reşat: Kahraman özelliklerine sahip cesur savaşçı Reşit: Yiğit, cesur insan Ruşen: Sabah, güneşin doğmasına yakın zaman Rüçhan: Bir Türk boyu Rayihan: Bir ülkeye ait bayrak Rebi: İlkbahar Rastan: Haklılar, doğrular Rasih: Bir bilimde uzman Rami: Uysal, boyun eğen Rayet: Sancak, bayrak S Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse Sağlam: Kolay bozulmayan, dayanıklı, yıkılması güç olan. Karakteri ve yapısına kolay zarar verilemeyen Salman: Kimsenin kölesi olmayan, özgür birey Saltuk: Kendi başına bir varlığa ve anlama sahip olan Sanalp: Ün ve şan sahibi yiğit Sanberk: Sağlam bir üne sahip olan insan Sancar: Türklerin eskiden beri kullandığı isimlerinden; kısa kama Saner: Ünlü yiğit, tanınmış birey Sanlı: Herkesçe tanınan, çok bilinmiş insan Saran: Çevreleyen, etrafını saran, sevilen kişi Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik Sarper: Sert karaktere sahip olan dik başlı insan Sarphan: Sarp kağan, sert yönetici Saruhan: Sarı kağan, sarı han, Manisa'yı fethedip Saruhanlı Beyliği’ni kuran lider Savaş: Çıkar çatışması yaşayan ya da birbirlerine düşmanlık besleyen iki grup arasındaki mücadele

Saygın: Etrafından saygı gören, insanların gıpta ile baktığı kişi Sayhan: Çevresine saygı gösteren kağan, yönetici Seçen: İyiyi kötüden ayırabilen, doğru seçimler yapabilen kişi Seçkin: Seçilenler arasında en iyilerden biri olan, üst düzey Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit Sel: Yağmurlardan ya da kar ve dolu yağışlarından sonra ortaya çıkan su baskınları Selçuk: Küçük sel, tezcanlı insan Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf Sert: Karakterinden ödün vermeyen, yeri geldiğinde kırmaktan korkmayan Seyhan: Adana’dan geçip Çukurova kıyılarında Akdeniz’e dökülen ırmak Seyhun: Orta Asya'da yer alan bir ırmak Sezgin: Sezme yetenekleri açısından donatılmış olan kişi Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk Soner: Son erkek çocuğa verilen isim, ondan sonrası olmayan asker, sonuncu yiğit Sorkun: Bir tür söğüt Soydan: İyi bir soydan gelen, soylu kişi Soyer: Askerlik ve yiğitlik soylarında olan kişi

Soyhan: Kanında hanlık, kağanlık ve yöneticilik özelliklerini taşıyan kişi Soykan: Soylu kana sahip olan Soylu: Tanınmış, başarılı ve ünlü bir aileden gelen, güzel soya sahip olan Sönmez: Sürekli hiç sönmeden yanan, etrafa ışık saçan Sözen: Güzel ve iyi konuşabilen, hitap yeteneği kuvvetli insan Sözer: Sözel yetenekleri güçlü, iyi konuşabilen asker Süalp: Asker, yiğit Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Şahin: Küçük kuşlarla karnını doyuran, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan Şahinalp: Şahin kadar yiğit olan Şan: Şöhretli, iyi tanınan, ünlü Şanal: Adının her tarafta tanınması, ünlü olmak için çalışması beklenen kimse Şanlı: Şan sahibi, şöhretli, ünlü birey Şanlıbay: İyi bir üne sahip olan, saygınlık sahibi kişi Şansal: Adını ve ününü her yere salan, duyurması beklenen Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın Şen: Neşeli, mutlu, hayatından hissettiği memnuniyeti etrafına yansıtan birey Şener: Şen ve neşeli erkek, mutlu asker Şenol: Her zaman şen olan, mutlu hisseden

Şensoy: Şen bir soydan gelen birey Şimşek: Çok bulutlu ve yağmurlu havalarda, buluttan buluta veya yere elektrik boşalması esnasında oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz anlamda) çok hızlı kimse Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için organize edilen aktivite Şadan: Neşeli, mutlu Şadi: Mutluluk Şafak: Güneş doğmadan önceki aydınlık Şati: Kıyı Şehri: Terbiyeli, kibar kimse Şenalp: Neşeli delikanlı Şiran: Hisarlar, kaleler Şiraz: Bir Türk müziği makamı T Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Talas: Rüzgarın kaldırdığı toz ya da sert rüzgar, fırtına Talay: Dal kadar ince ve ay kadar güzel Talaz: Kasırga, dalga Talu: İyi ve güzel, diğerlerinin yanında kendini belli eden, seçilmiş Tamay: Ayın tamamen görünür hali, dolgun dolunay Tamer: Tam anlamıyla yiğitlik özelliklerini yansıtan Tamerk: Bütünüyle güçlü ve özerk olan Tan: Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi Tanay: Şafak vaktinde görünen ay Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kişi Tanbey: Şafak vaktinin beyi

Taner: Şafak kadar aydınlık ve yiğit olan kişi Tanju: Yüce ve ulu yönetici, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar Tankut: Şafak vaktinde gelen uğur, kutsal şafak vakti Tansel: Şafak vaktinin seli Tansoy: Şafak kadar güzel bir soya sahip olan kişi Tansu: Şaşkınlık verecek kadar güzel olan şey, insanları kendine hayran bırakan doğaüstü ve olağandışı güzellikte olan Tanyel: Şafak vaktinin yeli Tanyer: Şafağın doğduğu yer Taran: Geniş mekan, tarla Tarhan: Soylu kimse, bey, damarlarında saygın insanların kanını taşıyan Tarkan: Önceden bey ve vezir gibi anlamlarda kullanılan bir kelime; saygıdeğer kimse Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun Taylan: Boyu uzun olan ve yakışıklı olank işi Tekin: Biricik, bir tane, eşi benzeri olmayan, şehzade Teoman: Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu ve lideri Cengiz Han’ın asıl ismi

Timur: Demir kadar kuvvetli, önemli bir tarihi karakter Tokcan: Açgözlü olmayan, doymuş kimse Toker: Gözü gönlü tok yiğit Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık Tolonay: Dolunay Tonguç: İlk çocuk, birinci evlat Toprak: Dünyadaki canlı varlığının devamını sağlayan temel maddelerden biri Toros: Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ Toygar: Çayırkuşu, tarlakuşu Tuna: Avrupa’nın Volga’nın ardından en uzun ırmağı Tuncel: Tunçtan yapılmış el Tuncer: Tunç kadar sağlam olan yiğit asker Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen ve sert, zor zarar gören bir yapıya sahip olan koyu kızıl alaşım Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek ve arzu Türkcan: Sevgili Türk Türker: Yiğit Türk, er Türk Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu kola mensup olan kişi U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Uca: Erişilmesi güç olan, ulu, yüce ve yüksek Uğur: İnsana iyilik ve şans getirdiğine inanılan kişi Uğuralp: Uğurlu yiğit Ulu: Büyük ve erişilmesi güç olan erdemlere sahip kişi Ulualp: Yüce yiğit, ulu insan

Ulubay: Yüce ve zengin bir kişi Uluhan: Yüce kağan, büyük yönetici Umay: Hint Okyanusu adalarında yer alan ve güvercin boyutunda olup Zümrüt yeşili kanatlara sahip olan, kemikle beslenen, üzerinde uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan bir çeşit masal kuşu Umut: Umulan şey, ümit Ural: Asya kıtasında yer alan bir sıradağ ve bu sıradağlardan çıkıp Hazar Denizi'ne dökülen bir ırmak Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, kazanç, zafer Uygar: Medeniyetin faydalarından yararlanıp içerisinde olduğu çağa uygun davranan kişi Uygur: Sekizinci asırda Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk milleti ve bu millete mensup olan kişi Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el Uzer: Becerikli yiğit Ucaer: Yüce yiğit Uçhan: Sınırda hüküm süren Uğurtay: Uğurlu genç Ulukaan: Yüce hükümdar Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ülgen: Yüksek, yüce, ulu ve sağlam olan Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç

Ünal: Ünlenmesi beklenen kişi Ünalan: Ünlü insan, iyi bir isme sahip olan ve şöhretli kişi Ünalp: Ünlü yiğit Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse Üner: Ünlü yiğit Ünlü: Herkesin tanıdığı, şöhretli birey Ünsal: Her yana adını duyurması beklenen Ürkmez: Korkmayan Ürün: Doğadan elde edilen faydalı şey Üke: Şeref, haysiyet Ülker: Boğa burcunun yıldızlarından biri Ümit: Umut, bekleyiş Ünaldı: Şöhret kazanan Ünzil: Gönderilen, ihsan olunan V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Varan: Ulaşan, giden Varlık: Var olan şeylerin genel ismi Vural: Vurup alan, istediği şeyi her türlü yolla elde edebilen Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun Vakar: Ağırbaşlılık Vefi: Sadık, vefalı Vesim: Yüzü güzel olan Verim: Bereket, istenen sonuç Veli: Sahip olan, elde eden Vefik: Yol arkadaşı Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Yağan: Yağış Yağız: Esmer, koyu buğday renginde tene sahip olan kişi Yağızalp: Esmer yiğit, kara asker Yalazalp: Yalım gibi yiğit Yalçın: Dik, kaygan, sarp Yalçıner: Sarp ve yiğit kimse Yalın: Süssüz, çıplak, içine fazla bir şey katılmamış, temiz Yalınalp: Sade, temiz ve katışıksız yiğit Yamaç: Popüler erkek isimlerinden birisi. Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı taraf.