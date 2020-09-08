Erkek kelebekler rakiplerini alt etmek için dişilere 'bekaret kemeri' takıyor

Öte yandan dişiler de mühürlenmesi daha zor olan, büyük ve karmaşık cinsel organlar geliştirerek bununla savaşabiliyor. Buna karşılık cinsiyetler arası savaş şiddetleniyor ve erkekler, kanat benzeri çıkıntılar, kaygan pullar ve sivri kancalar gibi daha gelişkin tıkaçlar geliştiriyor.

Ancak Science Daily’nin aktardığına göre “sphragis” diye de bilinen bu yapılar, tüm kelebeklerin sadece yüzde 1’inde bulunuyor.

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Kawahara Laboratuvarı'nda araştırmacı Ana Paula dos Santos de Carvalho, kelebek türlerindeki çeşitliliğin bu cinsel çekişmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdı.

Söz konusu özelliğin evrim sürecini izleyen Carvalho, yaklaşık 300 türden oluşan Acraeini kabilesinde yeni türlerin ortaya çıkma oranını analiz etti. Ancak analiz sonucunda “bekaret kemeri” uygulayan ve uygulamayan soyların aynı hızda geliştiği keşfedildi.

Bulguların, kelebeklerdeki çeşitliliğinin habitat gibi diğer faktörlerden etkilendiğine işaret ettiği bildirildi. Carvalho, “Mühürler ve daha hızlı geliştiği düşünülen türler arasında bir ilişki görmeyi bekliyordum. Ancak çalışmam, ilişki olmadığını gösterdi” diye konuştu.

