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  4. Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

30.04.2024 09:37
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Tokat'ta 23 Nisan şenliklerinde bir okulda çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki çekti. Görüntülerde 4 erkek çocuğa etek giydirilip peçe takıldığı belirlendi. Filmdeki bir sahnenin canlandırması olarak yapıldığı belirlenen olayla ilgili hem okul idaresi hem de öğretmenlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktılar! Milli Eğitim harekete geçti: Hepsi için soruşturma başlatıldı

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

FİLM SAHNESİNİ CANLANDIRMIŞLAR

Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı. Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat etek 23 nisan
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