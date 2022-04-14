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"Erkek olan gelsin" sözleri ortalığı birbirine katmıştı! Tepki çeken Suriyeli olayında yeni gelişme

14.04.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da tepki çeken Suriyeli esnaf olayında yeni bir gelişme yaşandı. Dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran, "Erkek olan gelsin" diyen Suriyeli esnaf Hamza Hammamı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

"Erkek olan gelsin" sözleri ortalığı birbirine katmıştı! Tepki çeken Suriyeli olayında yeni gelişme

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyarmış, çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla olay büyümüştü. Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurmuştu.

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Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri Hammamı'yı gözaltına aldı. Savcılığın, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

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Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

DHA

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Bağcılar
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