Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Bir fabrikada çalışan N.P., kendisini çocukluktan itibaren erkek gibi hissettiği için cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Bunun için mahkemeye başvuran N.P., mahkemenin talebi üzerine 'Cinsel Kimlik Konseyi' tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Konsey'in olumlu rapor vermesi üzerine mahkemede cinsiyet değiştirebileceği yönünde karar aldı. N.P., karar gereği geçen temmuz ayında ameliyat olup, rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. Göğüslerini de aldıracak olan N.P., ameliyatla protez penise sahip olup, cinsiyetini değiştirmiş olacak. 1 ay sonra görülecek mahkemeyle de Uğur ismini alacak olan N.P., çocukluğundan itibaren erkek gibi davrandığını belirtti. N.P., erkek çocuklar ne yapıyorsa kendisi de öyle davrandığını, mahallede futbol maçına alınmak için de her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

“SEVGİLİM SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUM”

Akrabaları ve çevresi tarafından dışlandığını, ölümü düşünürken annesi ve sevgilisinin desteğini gördüğünü ifade eder N.P., şöyle dedi:

''Annem, benim kendimi erkek gibi hissettiğimi öğrendiğinde beni hemen psikoloğa götürdü. Önce hiçbir problemim yokmuş gibi davrandım. Sonra kendimi asıp intihar etme derecesine geldim. O dönemde tanıştığım kız arkadaşımın iknaları sayesinde doktora gittim ve bu süreç böyle başladı. Etrafımdaki herkes bana sırt dönmüştü ve beni istemiyorlardı. Ben de zaten gitmeyi göze almıştım. Önceleri annem de tepkiliydi, sonra doktorumla konuştuktan sonra yanımda olmaya başladı.''