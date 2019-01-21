Erkek sevgiliye hediye: Sevgililer günü, doğum günü ve yıl dönümü

Tek yapmanız gereken erkek arkadaşınızı ne kadar tanıdığınızı düşünmeniz. Erkeğe hediye seçimine başlamadan önce erkek arkadaşınızın nelerden hoşlandığı, hobilerini ve günlük hayatta nasıl giyindiğine dair her şeyi düşünün. İkiniz arasında olan özel bir şey üzerinden hediye fikirlerini düşünebilirsiniz. Ya da günlük hayatında işlevsellik açısından ona fayda sağlayacak ürünleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Genel olarak erkekler günlük hayatta kullanabilecekleri somut hediyelerden hoşlanırlar. Ayrıca teknolojiye olan ilgileri kadınlara oranla çok daha fazladır. Lafı daha fazla uzatmadan erkek arkadaşınıza, sevgilinize ya da eşinize doğum gününde, yıldönümünde ve diğer tüm özel günlerde alabileceğiniz kullanışlı ve ilginç hediye önerilerimizi sizin için hazırlamış olduğumuz yazımızda inceleyebilirsiniz. Erkek sevgiliye hediye ne alınabilir? Önce, daha zaman var ve bu geniş zaman içerisinde nasıl olsa sevgilime çok güzel bir doğum günü hediyesi seçeceğim dediniz. Sonra ise, günler çok hızlı bir şekilde ilerledi ve siz, hiçbir hediyeyi erkek sevgilinize layık görmediniz! Dahası, bu durum sizde panik havası oluşturmaya başladı! Çünkü, sevgilinizin doğum günü ya da sevgililer günü yaklaştı ve siz hala, erkek arkadaşınıza güzel bir hediye bulamadınız! Kafanızda, "Acaba erkek sevgiliye ne hediye alınabilir?","Erkek sevgiliye hediyeler neler?" şeklinde paranoyaya yol açacak sorular oluşmaya başladı. Derken erkek sevgiliye hediye seçmenin ne denli zor bir şey olduğunu iliklerinize kadar hissetmeye başladınız! Bu zorluk artık sizde önemli bir sıkıntıya neden oldu! En stresli anları hatta ve hatta üniversite sınavına tekrar girmeyi bu duruma tercih eder oldunuz! Erkek sevgilinize hediye seçmek için, değim yerindeyse hediye sitelerinin altını üstüne getirdiniz ama, bir türlü doyurucu hediye fikirlerine ulaşamadınız! Durum böyle abartılmış bir senaryo gibi gözükse de karşılaşılan gerçek bu. Benzer durum sadece sevgililer günü için değil, doğum günü hediyeleri, yılbaşı hediyeleri, yıl dönümü hediyeleri için de çok sık karşılaşılabilen durumlar!

Erkek sevgiliye hediye fikirleri O halde şimdi içinizi rahatlatacak güzel bir haber vermenin sırası! Çünkü, size, erkek arkadaşınıza alabileceğiniz şahane hediye fikirleri veren bir hediye rehberi ile karşı karşıyasınız şu an! Bu yazının da amacı zaten hediye kararsızlarına yol gösterecek, düşünce ufuklarını açacak, ayrıntılı ve açıklamalı bol hediye seçenekleri sunmak! Burada yer alan hediyeler ile, erkek sevgilinize, kaliteli, orijinal, romantik ve sürprizlerle dolu doğum günü hediyesi, mükemmel sevgililer günü hediyesi veya etkileyici yıl dönümü hediyesi çeşitleri bulabileceksiniz. Çünkü, bizim de bu konuda söyleyecek sözümüz ve sizler için erkeğe hediye edilebilecek armağan önerilerimiz var! Erkek sevgiliye alınabilecek birbirinden kaliteli hediyeler hazırladık. Bakalım siz beğenecek misiniz? Erkek sevgiliye hediye rehberi: Erkek sevgiliye en güzel hediye fikirleri! Erkeklerin arası teknoloji ile kadınlara oranla her zaman daha iyi olmuştur. Erkek sevgilinizin her zaman almak istediği sıraya koyduğu ama bir türlü denk getirip almamış olduğu ürünleri düşünerek başlayabilirsiniz. Kablosuz, zahmetsiz, sihirli: Apple Airpods Bluetooth Kulaklık

AirPods, kulaklık kullanma alışkanlıklarını tamamen değiştirecek. AirPods, şarj kutusundan çıktığı an açılır ve iPhone, Apple Watch, iPad veya Mac’inize anında bağlanır. Kulağınıza taktığınız anda otomatik olarak çalmaya başlar, çıkardığınızdaysa duraklar. Ses düzeyini ayarlamak, şarkıyı değiştirmek, arama yapmak ve hatta yol tarifi almak için iki kez dokunarak Siri’yi etkinleştirmeniz yeterlidir. Gücünü, özel olarak geliştirilmiş Apple W1 çipten alan AirPods, optik sensörlerden ve hareket ivmeölçerinden yararlanarak kulağınızda takılı olup olmadığını algılar. W1 çip, AirPods kulaklıklardan ister bir tanesi takılı olsun ister ikisi, sesi otomatik olarak yönlendirir ve mikrofonu devreye sokar. Ek bir ivmeölçer, arama esnasında veya siz Siri’yle konuşurken hüzmeleme özellikli mikrofonlarla birlikte çalışarak arka plandaki gürültüyü filtreler ve sesinize odaklanır. Son derece düşük güç harcayan W1 çip, pil ömrünü o kadar iyi yönetir ki AirPods, tek şarjla 5 saatlik, olağanüstü bir dinleme süresi sunar. Üstelik, AirPods’unuzu birçok kez şarj ederek toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde etmenizi sağlayan şarj kutusu sayesinde asla yarı yolda kalmazsınız. Kulaklığınızı hemen şarj etmeniz mi gerekiyor? Kutusunda 15 dakika şarj ederek 3 saat dinleme süresi elde edebilirsiniz.

Öne çıkan özellikleri: Apple tarafından tasarlandı Otomatik açılma, otomatik bağlanma Tüm Apple aygıtlarınız için tek dokunuşla kurulum Çift dokunuşla Siri’ye hızlı erişim Şarj Kutusu’yla 24 saatten daha uzun pil ömrü Şarj kutusunda hızlı şarj imkanı Zengin, yüksek ses kalitesi Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş Apple Watch Nike+ ile erkek arkadaşınız spor yapmanın keyfini çıkarsın Apple Watch Nike+, Nike Run Club uygulaması için mükemmel bir koşu arkadaşı. Fakat çoğu insan için koşmak antrenmanlarının sadece bir kısmını oluşturuyor. İşte bu nedenle Nike, birbirinden farklı antrenmanlardan ve uzmanlardan oluşan bir dünyaya adım atmanız için Nike Training Club uygulamasını geliştirdi. Formda kalma yöntemlerinizi bir adım daha ileriye taşımak için dayanıklılığınızı ve gücünüzü artırmak şimdi sizin elinizde. Erkek arkadaşınıza Apple Watch alarak her zaman kullanacağı bileğinden çıkarmayacağı bir ürünü hediye edebilirsiniz. PS4 alarak erkek sevgilinizin gönlüne taht kurabilirsiniz Güçlü Performans

PlayStation®4 sistemi, oyun yaratıcılarının en iyi oyunları geliştirmeleri için hayal güçlerini özgür kılmak ve bugüne kadar mümkün olmayan yeni oyun deneyimleri sunmak amacıyla sıfırdan tasarlandı. Ultra hızlı özel işlemciler ve 8 GB yüksek performanslı sistem belleğiyle zengin, gerçekçi grafikler ve beklentileri alt üst eden olağanüstü etkileyici deneyimler sunan PS4™ sistemi, oyunun tek adresidir. Kişiselleştirilmiş, Özel Olarak Seçilmiş İçerik PS4™ sistemi tercihlerinizi öğrenebilir. Beğendiklerinizi ve beğenmediklerinizi öğrenebilir ve hatta içeriği önceden yükleyerek sevdiğiniz oyun türleri veya geliştiricilerine hemen erişmenizi sağlayabilir. Oyuncular ayrıca arkadaşları tarafından paylaşılan oyun bilgilerini görebilir, arkadaşlarının oynadıkları oyunları kolaylıkla izleyebilir ya da oyun, dizi ve film gibi önerilen içerik hakkında bilgi edinebilir. İndirirken Oynayın Oyunları indirirken oynama özelliğiyle oyun sürenizi artırın. Bu özelliği destekleyen bir oyun satın aldığınızda PS4™ sistemi oyunun bir bölümünü indirdikten sonra oyunu oynamaya başlayabilir ve oyunun geri kalanı arka planda indirilirken oynayabilirsiniz.

Birlikte vakit geçirmeyi seven romantikler için sevgililer günü, yıl dönümü gibi özel günlere özel film önerileri: Sevgilinizle geçirdiğiniz her dakika ikiniz için de çok kıymetlidir. Alacağınız hediye kadar birlikte vakit geçirmeye yönelik etkinlikler de bu özel gününüzde büyük önem taşır. Birlikte film izlemek hem birlikte kıymetli vakit geçirmenizi sağlar hem de aşkınızı pekiştirmiş olursunuz. Sevgililer gününde, yıl dönümünüzde ya da bir başka özel gününüzde izleyebileceğiniz tam anlamıyla nokta atışı diyebileceğimiz 5 filmi sizin için seçtik! Evde yapılan kutlamaların en güzeli izlenecek romantik bir filmle sonlanır. 14 Şubat’ta ya da sizin için en özel gün hangisi ise sevgilinizle izleyebileceğiniz en çok konuşulan, en çok sevilen, izlenen, ağlatan, mutlu eden, güldüren aşk filmlerini sizin için derledik... 1) Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir? Composure dergisindeki “Nasıl Yapmalı” köşesinin yazarı olan Andie Anderson’ın (Kate Hudson) önünde kısa sürede teslim etmesi gereken alışılmadık bir görev vardır. Kadınların erkeklerle ilişkilerinde yaptığı ve onların kaçmasına sebep olan hataları birinci elden deneyimleyerek yazması gerekmektedir. Önündeki süre ise sadece 10 gündür. Bu süre içinde bir erkek bulması, onu kendisine aşık etmesi, sonra da kendisinden bıktıracak klasik flört hatalarını yapması gerekmektedir. Bu görev için hedef seçtiği Benjamin Barry (Matthew McConaughey) adlı reklamcı gencin durumu da başka bir alemdir. O da kendi patronuyla iddiaya girmiştir ve istediği kadını 10 gün içinde kendisine aşık edebileceğini ileri sürmektedir. Herkesin dürüstlük aradığını söylediği bir dünyada tamamen aldatmacaya dayalı bir ilişkinin yürüme şansı var mıdır?

2) Aşk Tesadüfleri Sever “Aşk Tesadüfleri Sever”, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen, 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz’in (Beçlim Bilgin) birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. 3) Sil Baştan Joel Barish (Jim Carrey)'in eski sevgilisi Clementine (Kate Winslet) yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını gizemli tıbbi bir müdahale ile kafasından sildirir. Bunu öğrenen Joel çok üzülür ve aynı prosedürü kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Bütün anılarını sildirmek için derin uykuya yattığında, gözlerinin önünden Clementine ile yaşadığı günler geçer. Joel aslında Clementine'i unutmak istemediğini anlar ve müdahaleyi durdurmak için çabalar. 4) Sevgililer Günü Katliamı On yıl önce yaşanan bir trajedi Harmony (Uyum) kasabasını sonsuza dek değiştirmiştir. Deneyimsiz kömür madeni işçisi Tom Hanniger’ın tünellerde neden olduğu kaza beş adamın sıkışıp kalmasına ve sağ kurtulan tek kişi olan Harry Warden’ın da komaya girmesine neden olmuştur. Bunun tam bir yıl sonrasında, Sevgililer Günü’nde, Harry Warden uyanmış ve kazmayla 22 kişiyi hunharca katlettikten sonra kendisi de öldürülmüştür. Tom Hanniger, on yıl sonra, Sevgililer Günü’nde kasabaya döndüğünde sebep olduğu ölümler hâlâ yakasını bırakmamıştır. Geçmişiyle barışmaya çalışan adam, eski kız arkadaşı Sarah için bitmemiş duygularıyla da boğuşmaktadır. Oysa Sarah Tom’un en iyi arkadaşı olan şerif Axel’la evlenmiştir. Ama bu gece, yıllar süren huzurdan sonra, Harmony'nin karanlık geçmişinden bir şey geri döner. Başında madenci kaskı, elinde kazma olan, durdurulamaz bir katil etrafta kol gezmektedir. Katilin ayak sesleri yaklaştıkça, Tom, Sarah ve Axel dehşetle fark ederler ki katil onları öldürmeye gelen Harry Warden olabilir. Şok edici ölçüde gerçek gibi görünen son 3-D projeksiyonuyla sunulan “Sevgililer Günü Katliamı”nın başrollerinde Jensen Ackles (TV dizileri "Smallville" ve "Supernatural"), Jaime King (“The Spirit”, “Sin City”, “Sin City 2”) ve Kerr Smith (“Final Destination”, "Dawson's Creek") yer alıyor. 1981 yapımı aynı adlı korku klasiğinin tekrar yapımı olan “Sevgililer Günü Katliamı’’ filmini Patrick Lussier yönetti. Todd Farmer ve Zane Smith’in John Beaird imzalı senaryo üzerine yazdığı senaryonun hikayesi Stephen Miller’a ait.

5) Cesaretin Var Mı Aşka? Annesi kanser ve ölmek üzere olan Julien ve göçmenliğin zorluğu ile başa çıkmaya çalışan Sophie arasında özel bir bağ vardır. Bu bağ oynadıkları cesaret oyunu sayesinde güçlenmektedir. Oyun icabı her biri sırasıyla, diğerine cesaret gerektiren, sınava sütyenle gitmek, okulun en sert çocuğunu tokatlamak gibi zorlu görevler vermektedir. Zamanla hayatın zorlukları da bu oyunun bir parçası haline gelmektedir. Bu oyun iki arkadaş arasında büyük bir aşkı alevlendirirken aynı şekilde birbirlerine kavuşmalarına da engel olmaktadır. Erkek sevgiliye hediye yapımı: El emeği göz nuru erkek sevgiliye hediye önerileri Her ne olursa olsun, duygularınızı üzerinde taşıyacak olan her hediye değerli ve özeldir. Ancak kabul edelim ki, özellikle emek verilerek hazırlanmış olan hediyeleri ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü o hediyenin yaratılması için zaman harcanmış, büyük emekler verilerek hazırlanmıştır. Dolayısıyla da üzerinde emek sarf edilen, sevgi katılan ve hatta başka bir şeyler yapmak varken sadece siz düşünülerek hazırlanmış olan her hediyenin hatırı da, anlamı da çok kıymetli ve yücedir. El yapımı hediyeler işte bu kategoride sayabileceğimiz hediyelerdendir. Eğer siz de biricik sevgilinize, 14 Şubat sevgililer günü veya yaklaşan doğum günü için el emeğinizle özel bir hediye yapmak istiyor ancak işe nereden ve nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız, sevgiliye el yapımı hediyeler başlıklı yazımızı okumanızı öneriyoruz. Her biri kolaylıkla hazırlanabilen, etrafınızdaki basit malzemelerle oluşturabileceğiniz bu hediyelerle sevgilinizin kalbini bir kez daha kazanacaksınız!

Aşk hem seven; hem de sevilen kişi açısından emek isteyen güçlü bir bağlılıktır. Sizi her an düşünen, küçük veya büyük sürprizlerle ilişkinize renk katan biricik sevgilinize, siz de buradaki harika fikirlerle etkileyici bir biçimde kaşılık verebilir ve kalbindeki yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Eminiz ki yaparken büyük bir zevk duyacağınız, dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlamayacağınız ve tamamlanana kadar sadece sevgilinizi düşüneceğiniz bu romantik el yapımı hediyelerden her birini ayrı zamanlarda sevgilinize yeniden yapmayı düşüneceksiniz. Kendi ellerinizle sevgilinize romantik bir hediye yapma fikri, sevgiliniz tarafından da büyük bir takdir göreceğinden emin olabilirsiniz. Fikir vermek bizden, sürpriz yapmak sizden! Gerek sevgilinizin (doğum günü, yılbaşı, doğum günü gibi) özel bir gününü kutlamak, gerek her ikiniz için anlam taşıyan (evlilik yıl dönümü veya 1. yıl dönümünüz veya sevgililer günü gibi) özel bir gönlerinizde Ona sevginizi sunmak için bu romantik sürprizler tam da size göre. Ayrıca hatanızı telefi etmek adına sevgilinizden özür dilemek için de el yapımı hediyeler her zaman iş görecek ve sevgilinizi etkileyebileceğiniz anlamlı armağanlardandır. El yapımı sürpriz hediyeleri eminiz ki kolaylıkla siz de hazırlayabileceksiniz. Ben bunları yapamam veya bu konularda hiç becerim yok diye asla gözünüzün korkmasında da gerek yok! Anlatması bizden uygulamak sizden! Şimdiden kolay gelsin!