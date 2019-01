Erkek sevgiliye hediye: Sevgililer günü, doğum günü ve yıl dönümü

Erkeklerin arası teknoloji ile kadınlara oranla her zaman daha iyi olmuştur. Erkek sevgilinizin her zaman almak istediği sıraya koyduğu ama bir türlü denk getirip almamış olduğu ürünleri düşünerek başlayabilirsiniz.

On yıl önce yaşanan bir trajedi Harmony (Uyum) kasabasını sonsuza dek değiştirmiştir. Deneyimsiz kömür madeni işçisi Tom Hanniger’ın tünellerde neden olduğu kaza beş adamın sıkışıp kalmasına ve sağ kurtulan tek kişi olan Harry Warden’ın da komaya girmesine neden olmuştur. Bunun tam bir yıl sonrasında, Sevgililer Günü’nde, Harry Warden uyanmış ve kazmayla 22 kişiyi hunharca katlettikten sonra kendisi de öldürülmüştür. Tom Hanniger, on yıl sonra, Sevgililer Günü’nde kasabaya döndüğünde sebep olduğu ölümler hâlâ yakasını bırakmamıştır. Geçmişiyle barışmaya çalışan adam, eski kız arkadaşı Sarah için bitmemiş duygularıyla da boğuşmaktadır. Oysa Sarah Tom’un en iyi arkadaşı olan şerif Axel’la evlenmiştir. Ama bu gece, yıllar süren huzurdan sonra, Harmony'nin karanlık geçmişinden bir şey geri döner. Başında madenci kaskı, elinde kazma olan, durdurulamaz bir katil etrafta kol gezmektedir. Katilin ayak sesleri yaklaştıkça, Tom, Sarah ve Axel dehşetle fark ederler ki katil onları öldürmeye gelen Harry Warden olabilir. Şok edici ölçüde gerçek gibi görünen son 3-D projeksiyonuyla sunulan “Sevgililer Günü Katliamı”nın başrollerinde Jensen Ackles (TV dizileri "Smallville" ve "Supernatural"), Jaime King (“The Spirit”, “Sin City”, “Sin City 2”) ve Kerr Smith (“Final Destination”, "Dawson's Creek") yer alıyor. 1981 yapımı aynı adlı korku klasiğinin tekrar yapımı olan “Sevgililer Günü Katliamı’’ filmini Patrick Lussier yönetti. Todd Farmer ve Zane Smith’in John Beaird imzalı senaryo üzerine yazdığı senaryonun hikayesi Stephen Miller’a ait.

5) Cesaretin Var Mı Aşka?

Annesi kanser ve ölmek üzere olan Julien ve göçmenliğin zorluğu ile başa çıkmaya çalışan Sophie arasında özel bir bağ vardır. Bu bağ oynadıkları cesaret oyunu sayesinde güçlenmektedir. Oyun icabı her biri sırasıyla, diğerine cesaret gerektiren, sınava sütyenle gitmek, okulun en sert çocuğunu tokatlamak gibi zorlu görevler vermektedir. Zamanla hayatın zorlukları da bu oyunun bir parçası haline gelmektedir. Bu oyun iki arkadaş arasında büyük bir aşkı alevlendirirken aynı şekilde birbirlerine kavuşmalarına da engel olmaktadır.

Erkek sevgiliye hediye yapımı: El emeği göz nuru erkek sevgiliye hediye önerileri

Her ne olursa olsun, duygularınızı üzerinde taşıyacak olan her hediye değerli ve özeldir. Ancak kabul edelim ki, özellikle emek verilerek hazırlanmış olan hediyeleri ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü o hediyenin yaratılması için zaman harcanmış, büyük emekler verilerek hazırlanmıştır. Dolayısıyla da üzerinde emek sarf edilen, sevgi katılan ve hatta başka bir şeyler yapmak varken sadece siz düşünülerek hazırlanmış olan her hediyenin hatırı da, anlamı da çok kıymetli ve yücedir. El yapımı hediyeler işte bu kategoride sayabileceğimiz hediyelerdendir. Eğer siz de biricik sevgilinize, 14 Şubat sevgililer günü veya yaklaşan doğum günü için el emeğinizle özel bir hediye yapmak istiyor ancak işe nereden ve nasıl başlayacağınıza karar veremiyorsanız, sevgiliye el yapımı hediyeler başlıklı yazımızı okumanızı öneriyoruz. Her biri kolaylıkla hazırlanabilen, etrafınızdaki basit malzemelerle oluşturabileceğiniz bu hediyelerle sevgilinizin kalbini bir kez daha kazanacaksınız!