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Erkek şiddeti: Ağustos ayında 49 kadın öldürüldü

03.09.2019 22:11 | Son Güncelleme

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de, Ağustos ayında 49 kadın çeşitli sebepler öne süren erkekler tarafından öldürüldü.

Vakaların çoğunda failler, kadınların en yakınındaki erkekler.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada, bu cinayetlerden yedisi, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçerken, 29 kadının ölüm sebebi belirlenemedi. Cinayetlerden üçünde katiller ekonomik nedenleri, 10 cinayette ise kadının boşanmak veya ayrılmak istemesi ile arkadaşlık teklifini kabul etmemesini öne sürdü.

49 cinayetin 14'ünde katil kadınların eşi, sekizinde bir tanıdığı ya da akrabası, yedisinde birlikte olduğu erkek, üçünde eskiden birlikte olduğu ve ayrıldığı erkek, ikisinde daha önce evli olup boşandığı erkek, ikisinde kardeşi, ikisinde oğlu ve birinde de üvey oğlu olarak tespit edildi. Sekiz kadının ise kim tarafından öldürüldüğü henüz açığa çıkarılamadı.

Kadınlar en çok kendi evinde öldürülüyor

Kadınların en yaygın öldürülme biçimi ise ateşli silahlar kullanılarak işlenen cinayetler. 49 vakadan 25'inde ateşli silah kullanılırken, 12 cinayet kesici aletlerle işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların en çok kendi evinde öldürüldüğü bilgisini de paylaştı. Buna göre 26 kadın evinde, 6 kadın sokak ortasında, 2 kadın yolda, ikisi hastanede ve diğerleri iş yeri, kafe, eğlence mekanı, park ve otomobil gibi yerlerde katledildi.

Ayrıca öldürülen kadınların 13'ü en az bir çocuk annesiydi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunun etkin bir biçimde uygulanması halinde, kadınların korunabileceğini belirtiyor. Söz konusu kanun, şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, mağdurlara yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenlerken; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok da hak tanıyor.

DW / ET,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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