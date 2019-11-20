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Erkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır mücadele veren Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy’ün parklarında yaşatacak.10 Kadın 10 HayatErkek şiddetinin mağdurları Emine Bulut, Ceren Damar, Mehtap Bülbül, Muhterem Evcil, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Esin Işık, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Müzeyyen Boylu’nun isimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde yer alan parklara verilecek.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır mücadele veren Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy’ün parklarında yaşatacak.

10 Kadın 10 Hayat
Erkek şiddetinin mağdurları Emine Bulut, Ceren Damar, Mehtap Bülbül, Muhterem Evcil, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Esin Işık, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Müzeyyen Boylu’nun isimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde yer alan parklara verilecek. Bu isimler şiddet mağduru tüm kadınları temsil edecek.

Koşuyolu Parkı “Emine Bulut Parkı"olacak
Kadıköy Belediyesi, her gün ortalama bir kadının yaşamını yitirdiği ülkemizde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, Kadıköy Belediyesi Meclisinden oy birliği ile geçen karar ile parkların isimlerini erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleri ile değiştirecek. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Koşuyolu Parkında saat 12.00’de düzenlenecek törende Koşuyolu Parkı’nın adı “Emine Bulut Parkı” olarak değiştirilecek. Emine Bulut’un isminin yanı sıra Acıbadem’de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa’da Muhterem Evcil; Fenerbahçe’de Özgecan Aslan; Kozyatağı’nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid’de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu’nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşecek.

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