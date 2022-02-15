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  4. Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

14.02.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabılar sadece kombinleri tamamlamakla kalmaz, gün boyu ayakları dış etmenlerden de korur. Bu nedenle sadece şık değil, aynı zamanda ayak sağlığını da koruyan modelleri seçmek gerekir. Tabii gün boyu kullanılacağı için konforlu olmaları da önemli. Spor ayakkabılar hem konforlu ve hafif hem şık tasarımlarıyla her mevsim vazgeçilmez tercihler arasında yer alır. Siz de kış aylarında spor ayakkabılardan vazgeçemiyorsanız kombin önerilerinin yer aldığı yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Gün boyu dışarıda vakit geçirecekseniz ayakkabı seçimini doğru yapmalısınız. Tercih edeceğiniz spor ayakkabı ayağınıza nefes aldırmalı, ayağınızın rahat hareket etmesini sağlamalı. Tabii bir de estetik olmalı. Spor ayakkabılar tüm bu özellikleri karşılar. Pek çok kişi kış aylarında spor ayakkabının giyilmeyeceğini düşünebilir. Oysa kışlık kıyafetlerle spor ayakkabıları kombinlemek mümkün. Eğer siz de spor ayakkabılarınızı nasıl kombinleyeceğinize karar veremiyorsanız gelin, sizler için hazırladığımız önerilere hep birlikte göz atalım.

1. Konforu gün boyu hissedin PUMA Spor Ayakkabı

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

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Üst yüzeyi sentetik deriden elde edilen PUMA Spor Ayakkabı'yı ister spor aktivitelerde ister günlük kullanımda tercih edebilirisiniz. Tekstil materyalden üretilen iç yüzeyi yumuşak dokusuyla ayakları yormaz, gün boyu konforlu hissettirir. Kauçuk kaplama alt tabanı gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Ayakkabı, dayanıklı yapısıyla aşınmalara karşı direnç gösterir. Bağcıklı kapaması ayakkabıyı hem kolay giymenizi hem ayağınıza uygun olarak ayarlamanızı sağlar. "Puma" yazısı ve gri renk üzerine beyaz detaylar ayakkabıya hareket katar. Hemen her kombine yakışacak olsa da ayakkabıyı kış aylarında beyaz bir mont ve siyah pantolonla kombinleyip mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.

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2. Vücudunuza tam olarak oturan ENERJİN Jeans

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Kış aylarında spor ayakkabı kombininize dar kesim pantolon eklemeye ne dersiniz? Skinny kalıbıyla ENERJİN Jeans, üzerinize tam olarak oturur. Dar paça modelli ürün, vücut hatlarınızın belirgin olmasını sağlar. Pamuklu yapısıyla nefes alır ve tahrişe neden olmaz. Yumuşak dokusu ciltte hoş bir his uyandırır. Likralı olduğu için esneyen jeanle gün boyu rahat hareket edebilirsiniz. 5 adet cebi bulunan pantolon, telefon ve cüzdanı taşımak için alan sağlar. Normal kesim beliyle belinizi tam olarak kavrar. Gri Puma Spor Ayakkabı'yla kullanabileceğiniz pantolonu beyaz bir montla tamamlayabilirsiniz.

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3. Soğuk kış aylarında sıcak tutan GEMYSE Mont

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Aşınmaya karşı dirençli dış yüzeye sahip GEMYSE Mont, yumuşak iç polar astarı sayesinde soğuk kış aylarında sıcacık kalmanızı sağlar. Nefes alan yapısıyla terletmez ve sizi kuru tutar. Su geçirmediği için yağmurlu ve karlı günlerde ıslanmanızı önler. Rüzgar geçirmeyen mont, iç kısımdaki sıcaklığı muhafaza eder. Kapüşonu, dondurucu havalarda başınızın sıcak kalmasını sağlar. Cepler, anahtar ve cüzdan için ekstra alan oluşturur. Büzme ipi sayesinde bel kısmını vücudunuza uygun şekilde ayarlayarak soğuk havanın içeri girmesini engelleyebilirsiniz. Ürünü, gri spor ayakkabı ve siyah bir jeanle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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4. Gün boyu ayakları yormayan Adidas Spor Ayakkabı

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Sentetik deri saya ile şık bir duruş sergileyen Adidas Spor Ayakkabı'yı günlük aktivitelerde ve sporda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Minimalist stiliyle trendi yakalayan ayakkabı, yumuşak dokusuyla gün boyu ayaklarınızın konforlu kalmasına yardımcı olur. Bağcıklı kapaması sayesinde ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen ayakkabı, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Yanlarda bulunan beyaz yüzey üzerine siyah 3 bant logo tasarımı ise ürüne hareket kazandırır. Deri görünümlü şık spor ayakkabıyı kırmızı bir sweatshirt ve açık renk pantolonla kombinleyebilirsiniz.

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5. Nefes alan yapısıyla Tuopuda Sweatshirt

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Beyaz spor ayakkabı ve siyah bir montla mükemmel uyumu yakalayacak Tuopuda Sweatshirt'ü bahar ve kış aylarında tercih edebilirsiniz. %80 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırır ve soğuk havalarda sizi sıcak tutar. Nefes aldığı için kuru kalmanıza yardım eden sweatshirtle gün boyu rahat hissedersiniz. %20 polyesterden üretilen Tuopuda, esnek yapısıyla sizi sıkmaz. İpli kapüşonu ise kış aylarında başınızı soğuktan korur. Kırmızı renk üzerinde yer alan koyu detaylar, kıyafete hareket kazandırır. Hoş duruşuyla kombinlerinize şıklık katar.

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6. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı Columbia Mont

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Şık siyah renkli Columbia Mont, su geçirmeyen yapısıyla yağmurlu ve karlı günlerde ıslanmanızı önler. Dondurucu soğuk havalarda sıcak kalmasınız sağlayan yalıtımlı montla gün boyu rahat hareket edebilirsiniz. Çift fermuarlı cepleri anahtar, cüzdan ve telefon gibi küçük ürünler için gereken alanı sunar. %85 polyesterden üretilen mont, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılır. Çıkarılabilir suni kürk kapüşon detayı, kış aylarında başınızı soğuktan korur. Kol ve etek kısmı büzülerek içerdeki sıcak havayı muhafaza etmenizi sağlar. Montu, beyaz spor ayakkabı ve kırmızı sweatshirtle birlikte kullanarak kombininizi taçlandırabilirsiniz.

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7. İster günlük ister sporda tercih edebileceğiniz Tommy Hilfiger Spor Ayakkabı

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Yürüyüş ve koşu gibi sporların yanı sıra günlük olarak da tercih edebileceğiniz Tommy Hilfiger Spor Ayakkabı'nın yumuşak orta tabanı, omurgaya binen yükü azaltarak rahat etmenizi sağlar. Gün boyu konforlu hissettiren ürün, üst kısımda bulunan delikli yüzeyi sayesinde nefes alır. Böylece ayaklarınızı kuru tutar. Sağlam alt tabanı, alttan gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Siyah renk üzerinde işlenen beyaz ve kırmızı logo detay ise ayakkabıya hoş bir görünüm kazandırır. Sağlam materyallerden üretilen ayakkabı, uzun süre size eşlik eder. Spor ayakkabıyı kış aylarında gri renk eşofman ve açık renk bir montla tamamlayabilirsiniz.

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8. Rahatlıktan vazgeçmeyenlere Slazenger PANNA Eşofman Altı

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Spor aktivitelerinin yanında günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz Slazenger PANNA Eşofman Altı, rahat yapısıyla gün boyu konforlu hissettirir. %60 polyesterden elde edilen ürün, uzun yıllar size eşlik eder. %40 pamuktan üretilen eşofman, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırır. Nefes aldığı için spor sırasında oluşacak teri dışarı atmanıza yardım eder. İpli bel manşetini belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Lastikli bilek kısmı, ayak bileklerini kavrar. Cep detayları anahtar ve cüzdan için gereken ekstra alanı oluşturur. Gri renk üzerine yan siyah şeritler eşofmana güzel bir görünüm kazandırır. Ürünü siyah spor ayakkabı ve açık renk bir montla birlikte kullanabilirsiniz.

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9. Oversize sevenler için NEW ARTIST Ceket

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

Oversize giyim stilini sevenlerin bayılacağı NEW ARTIST Ceket, şık duruşuyla size çok yakışacak! Süetten üretilen ürün, nefes alan yapısıyla sizi gün boyu kuru tutar. Yumuşak dokusuyla ciltte hoş bir his uyandırır. Açık kahverengi tonu ve estetik duruşuyla bulunduğunuz ortamda gözleri üzerinize toplayacak ceket, soğuk kış aylarında sizi ısıtır. Düğmeleri sayesinde tam olarak kapanan ceketin fleto cep detayları hem ürüne hareket kazandırır hem küçük eşyalar için ekstra alan oluşturur. Ceketi günlük giyimde tercih edebilirsiniz. Siyah spor ayakkabı ve eşofmanla birlikte şık bir kombin oluşturabilirsiniz.

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10. Estetik ve konforlu HUMMEL Oslo Spor Ayakkabı

Erkek spor ayakkabılarınızı kış aylarında kombinlemenin harika yolları

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Klasik siyah rengi sayesinde birçok kombinle uyumu yakalayan HUMMEL Oslo Spor Ayakkabı'yı ister günlük ister spor aktivitelerinde tercih edebilirsiniz. Ayakkabıyı açık tonlarda dar paça pantolon veya eşofmanla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumuşak tabanı sayesinde gün boyu rahat hissettiren ayakkabı, omurgaya binen yükü azaltır. Nefes alan yapısıyla ayakları kuru tutar. Hafif yapısıyla ayaklarınızda yok hissi uyandıran ayakkabı, spor sırasında daha az efor sarf etmenizi sağlar. Elastik yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Bağcık kapaması sayesinde ayakkabıyı ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen spor ayakkabıyı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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