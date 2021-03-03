Erkek tipi saç dökülmesi nedir ve nasıl anlaşılır?

Saç köklerinde üretilen ve keratin proteininden oluşan saçlar temelde bir dizi ölü keratin hücresidir. Ortalama bir yetişkinin kafa bölgesinde 100 - 150 bin arasında saç teli bulunur. Bu saçtellerinin 100’e yakını da her gün dökülür ve bu normal bir durumdur. Saçların uzama ve dökülme süreçleri farklılaşabilir. Dökülme sürecinin yoğun ve ciddi saç kaybına neden olmasının farklı nedenleri vardır. Bunlardan en yaygın görüleni ise erkek tipi saç dökülmesidir.

ANDROJENİK ALOPESİ

Androjenik alopesi olarak da adlandırılan erkek tipi saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir ancak bu durumun yaygın olarak görüldüğü grup erkeklerdir. Erkek tipi saç dökülmesi 20’li yaşlarda başlayabilir. Genellikle saç çizgisinin gerilemesi, saçın taç ve ön kafa derisinden kademeli olarak dökülmelerin olması ile karakterize olan bu durum sonunda kişilerde önemli miktarda saç kaybı yaşanabilir. Androjenik alopesi genetik bir durumdur. Kadınlarda görülen formu ise kadın tipi saç dökülmesi olarak adlandırılır. Erkeklerde saç dökülme nedenleri incelendiğinde erkek tipi saç dökülmesi %95’lik bir orana sahiptir. Bu soruna sahip olan erkeklerin %25’inde saç dökülmesi 20’li yaşlara gelmeden başlamaktadır.