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Erkek tipi saç dökülmesi nedir ve nasıl anlaşılır?

03.03.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Erkek tipi saç dökülmesi nedir ve nasıl anlaşılır?

Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik erkek tipi saç dökülmesi hakkında merak edilenleri anlattı…

Saç köklerinde üretilen ve keratin proteininden oluşan saçlar temelde bir dizi ölü keratin hücresidir. Ortalama bir yetişkinin kafa bölgesinde 100 - 150 bin arasında saç teli bulunur. Bu saçtellerinin 100’e yakını da her gün dökülür ve bu normal bir durumdur. Saçların uzama ve dökülme süreçleri farklılaşabilir. Dökülme sürecinin yoğun ve ciddi saç kaybına neden olmasının farklı nedenleri vardır. Bunlardan en yaygın görüleni ise erkek tipi saç dökülmesidir.

ANDROJENİK ALOPESİ

Androjenik alopesi olarak da adlandırılan erkek tipi saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir ancak bu durumun yaygın olarak görüldüğü grup erkeklerdir. Erkek tipi saç dökülmesi 20’li yaşlarda başlayabilir. Genellikle saç çizgisinin gerilemesi, saçın taç ve ön kafa derisinden kademeli olarak dökülmelerin olması ile karakterize olan bu durum sonunda kişilerde önemli miktarda saç kaybı yaşanabilir. Androjenik alopesi genetik bir durumdur. Kadınlarda görülen formu ise kadın tipi saç dökülmesi olarak adlandırılır. Erkeklerde saç dökülme nedenleri incelendiğinde erkek tipi saç dökülmesi %95’lik bir orana sahiptir. Bu soruna sahip olan erkeklerin %25’inde saç dökülmesi 20’li yaşlara gelmeden başlamaktadır.

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Erkek tipi saç dökülmesi kalıtım ile ilgilidir. Bu soruna sahip olan kişilerin saç foliküllerinin DHT olarak da bilinen dihidrotestosterona karşı duyarlılığı bulunmaktadır. DHT duyarlılığı olan foliküller zamanla minyatürleşir ve bu da saç kökünün ömrünün kısalmasına neden olur. Nihayetinde ise foliküller saç üretimi yapmayı bırakır.

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Erkek tipi saç dökülmesi genellikle saç dökülmesinin ne şekilde olduğuna, saç tellerinin şekline, ailede saç dökülmesinin yaygınlığına bakılarak teşhis edilebilir. Dermatologlar tarafından yapılanincelemeler ile Androjenik Alopesi tanısı konulabilir. Saç köklerinde meydana gelen minyatürleşmenin hangi seviyede olduğuna özel cihazlar ile bakılması da erkek tipi saç dökülmesinin teşhis edilmesine yardımcı olur. Saç analizi bu sorunun teşhisi için ideal bir yöntem değildir. Saç dökülmesinin incelenmesinde saç analizi zehirlenme kaynaklı dökülmelerin belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Erkek tipi saç dökülmesinde tedavinin planlanması için Norwood Ölçeği olarak bilinen bir ölçek kullanılmaktadır. Bu ölçeğe göre dökülmenin hangi alanda yoğunlaştığı ve nasıl ilerleyeceği belirlenebilir. Elde edilen verilere göre de erkek tipi saç dökülmesinin görsel etkilerini ortadan kaldırmak için saç ekimi planlaması yapılabilir.

Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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