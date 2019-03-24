Erkek üniversite öğrencileri, köy çocukları için atkı ve bere ördü

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir grup üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi köy çocukları için halkın yoğun olarak bulunduğu caddede stant kurarak bere ve atkı gördü. Erkek öğrencilerin ellerinde şişlerle örgü örmesi ilgi görürken, yoldan geçen kadınlar ilmik atlamadan örmeyi öğretip destek verdi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için atkı ve bere örmeye başladı. Kentin trafiğe kapalı ve yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda tanıtım standı kurarak farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrencilerin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Üniversiteli erkek öğrencilerin örgü örmesi, yoldan geçenlerin ilgisi çekti. Özellikle kadınlar erkeklerin örgü örmesini destekleyip ilmik atlamadan örmeyi öğretti. Kimileri öğrencilerin ördüğü bere ve atkıları denetledi.

Öğrenci topluluğu başkanı Adem Çiftçi, atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğini ifade ederek, "Üniversite öğrencilerinden bir grup gönüllü ile ‘ilmek ilmek sevgi’ adını verdiğim bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara ördüğümüz atkı ve bereleri teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de kütüphanesi olmayan çok sayıda okulumuz var. Kitap toplamaya başladık, daha sonra bunlarla kütüphaneler kuracağız. Köy okullarında ihtiyacı olan çocuklara da atkı ve bereleri vereceğiz. Erkek öğrencilerimiz var, örgü bilmiyorlardı. Kısa zamanda öğrendiler. Renkli görüntüler oluştu, Eskişehir halkı çok destek veriyor. Teyzelerimiz gelip erkeklerin örmesini destekledi, hatta örmeyi öğreten, kontrol edenler oldu. Gençlerin bu tür projelerde yer alması destek sağladı" dedi.