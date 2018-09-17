Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüler de bu sözleri kanıtlar nitelikte. İşte kan donduran anlarda yaşananlar...
Vahşi doğadan kareler
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Güçlünün güçsüzü yenmesine alışkın olduğumuz vahşi doğadaki bu karşılaşma görenleri şaşkına çevirdi.
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Çünkü bu düzen vahşi kapışmayla yerle bir oldu.
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Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen bu görüntüler dünyada yankı uyandırdı.
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Şiddetli bir kavgaya tutuşan erkek ve dişi aslan nefes kesti.
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Vahşi doğa fotoğrafçısının an be an görüntülediği anlarda erkek aslan, dişi aslana yenik düştü.
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Görünürde kan olmadığını söyleyen fotoğrafçı, acımasız kavgadan erkek aslanın dişinin kırılmasıyla mağlup ayrıldığını söyledi.
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Minik havuzdan kurtulamayan içlerinden biri leopara av alıyor.
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Boğazından yakaldığı impalayı yemeye götürüyor.
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Ancak beklenmedik misafir sırtlan bütün yemeği bozuyor.
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Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.
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Sırtlan ve leopar aç kalırken, impala böyle kaçıyor.
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Vahşi doğadan ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Bu defa bir anne ve yavru bufalonun başına gelenler kamera ile kaydedildi.
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Bir çift aslan takip edilen anne ve yavrusu bir anda avcılarla baş başa kalıyor.
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Aslanlar önce anne bufaloya saldırıyor.
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Anneyi etksizi hale getiren aslanlara bir başka aslan daha katılıyor. O da yavruyu avlıyor.
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Doğanın hızlı avcılarından kartal bu defa yemeğini derin sularda buluyor.
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Gökyüzünden dalışa geçen kartal bakın neyi avlıyor.
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Yalnız başına uyuyan dişi aslan beklenmedik bir hareketle karşılaştı.
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Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.
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Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
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Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.
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Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.
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Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.
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