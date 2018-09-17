Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüler de bu sözleri kanıtlar nitelikte. İşte kan donduran anlarda yaşananlar...

Vahşi doğadan kareler

1 / 61 Güçlünün güçsüzü yenmesine alışkın olduğumuz vahşi doğadaki bu karşılaşma görenleri şaşkına çevirdi.

2 / 61 Çünkü bu düzen vahşi kapışmayla yerle bir oldu.

3 / 61 Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen bu görüntüler dünyada yankı uyandırdı.

4 / 61 Şiddetli bir kavgaya tutuşan erkek ve dişi aslan nefes kesti.

5 / 61 Vahşi doğa fotoğrafçısının an be an görüntülediği anlarda erkek aslan, dişi aslana yenik düştü.

6 / 61 Görünürde kan olmadığını söyleyen fotoğrafçı, acımasız kavgadan erkek aslanın dişinin kırılmasıyla mağlup ayrıldığını söyledi.

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8 / 61 Minik havuzdan kurtulamayan içlerinden biri leopara av alıyor.

9 / 61 Boğazından yakaldığı impalayı yemeye götürüyor.

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16 / 61 Ancak beklenmedik misafir sırtlan bütün yemeği bozuyor.

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18 / 61 Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.

19 / 61 Sırtlan ve leopar aç kalırken, impala böyle kaçıyor.

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22 / 61 Vahşi doğadan ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Bu defa bir anne ve yavru bufalonun başına gelenler kamera ile kaydedildi.

23 / 61 Bir çift aslan takip edilen anne ve yavrusu bir anda avcılarla baş başa kalıyor.

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25 / 61 Aslanlar önce anne bufaloya saldırıyor.

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32 / 61 Anneyi etksizi hale getiren aslanlara bir başka aslan daha katılıyor. O da yavruyu avlıyor.

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35 / 61 Doğanın hızlı avcılarından kartal bu defa yemeğini derin sularda buluyor.

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37 / 61 Gökyüzünden dalışa geçen kartal bakın neyi avlıyor.

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47 / 61 Yalnız başına uyuyan dişi aslan beklenmedik bir hareketle karşılaştı.

48 / 61 Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.

49 / 61 Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

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55 / 61 Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.

56 / 61 Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.

57 / 61 Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.

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