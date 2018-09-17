HABER

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Vahşi doğada çekilen her kare akılda acımasız hayatı gözler önüne sermeye yetecek kadar güçlü etkiler bırakıyor.

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntüler de bu sözleri kanıtlar nitelikte. İşte kan donduran anlarda yaşananlar...

Vahşi doğadan kareler

1 / 61

Güçlünün güçsüzü yenmesine alışkın olduğumuz vahşi doğadaki bu karşılaşma görenleri şaşkına çevirdi.
2 / 61

Çünkü bu düzen vahşi kapışmayla yerle bir oldu.
3 / 61

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen bu görüntüler dünyada yankı uyandırdı.
4 / 61

Şiddetli bir kavgaya tutuşan erkek ve dişi aslan nefes kesti.
5 / 61

Vahşi doğa fotoğrafçısının an be an görüntülediği anlarda erkek aslan, dişi aslana yenik düştü.
6 / 61

Görünürde kan olmadığını söyleyen fotoğrafçı, acımasız kavgadan erkek aslanın dişinin kırılmasıyla mağlup ayrıldığını söyledi.
7 / 61

8 / 61

Minik havuzdan kurtulamayan içlerinden biri leopara av alıyor.
9 / 61

Boğazından yakaldığı impalayı yemeye götürüyor.
10 / 61

11 / 61

12 / 61

13 / 61

14 / 61

15 / 61

16 / 61

Ancak beklenmedik misafir sırtlan bütün yemeği bozuyor.
17 / 61

18 / 61

Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.
19 / 61

Sırtlan ve leopar aç kalırken, impala böyle kaçıyor.
20 / 61

21 / 61

22 / 61

Vahşi doğadan ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Bu defa bir anne ve yavru bufalonun başına gelenler kamera ile kaydedildi.
23 / 61

Bir çift aslan takip edilen anne ve yavrusu bir anda avcılarla baş başa kalıyor.
24 / 61

25 / 61

Aslanlar önce anne bufaloya saldırıyor.
26 / 61

27 / 61

28 / 61

29 / 61

30 / 61

31 / 61

32 / 61

Anneyi etksizi hale getiren aslanlara bir başka aslan daha katılıyor. O da yavruyu avlıyor.
33 / 61

34 / 61

35 / 61

Doğanın hızlı avcılarından kartal bu defa yemeğini derin sularda buluyor.
36 / 61

37 / 61

Gökyüzünden dalışa geçen kartal bakın neyi avlıyor.
38 / 61

39 / 61

40 / 61

41 / 61

42 / 61

43 / 61

44 / 61

45 / 61

46 / 61

47 / 61

Yalnız başına uyuyan dişi aslan beklenmedik bir hareketle karşılaştı.
48 / 61

Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.
49 / 61

Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
50 / 61

51 / 61

52 / 61

53 / 61

54 / 61

55 / 61

Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.
56 / 61

Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.
57 / 61

Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.
58 / 61

59 / 61

60 / 61

61 / 61

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslan vahşi doğa kavga

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.