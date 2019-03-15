O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

Araştırmaya konu olan kitlenin hijyen alışkanlıkları o kadar zayıf ki mideniz bulanacak.
Son araştırma ışığında y kuşağı erkeklerinin %15'i tokalaştıktan sonra ellerini yıkamıyor.
Ancak bundan daha kötü olanı, aynı orandaki erkekler tuvalete gittikten sonra da ellerini yıkamıyor.
55 yaş üzerindeki erkeklerde tuvaleti kullandıktan sonra el yıkama alışkanlığı %98 oranındayken, bu oran 16-34 yaş arasında %15'e düşüyor.
Yine aynı yaş grubu erkekler öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerini yıkamıyor.
Yemek alanıysa yine aynı yaş grubu için oldukça sorunlu. Zira bu grubun %15'i yemek yapmadan önce el yıkamayı gereksiz buluyor.
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