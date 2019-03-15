O kadar pis alışkanlıkları var ki mideniz bulanacak!

Araştırmaya konu olan kitlenin hijyen alışkanlıkları o kadar zayıf ki mideniz bulanacak.

Son araştırma ışığında y kuşağı erkeklerinin %15'i tokalaştıktan sonra ellerini yıkamıyor.

Ancak bundan daha kötü olanı, aynı orandaki erkekler tuvalete gittikten sonra da ellerini yıkamıyor.

55 yaş üzerindeki erkeklerde tuvaleti kullandıktan sonra el yıkama alışkanlığı %98 oranındayken, bu oran 16-34 yaş arasında %15'e düşüyor.

Yine aynı yaş grubu erkekler öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerini yıkamıyor.

Yemek alanıysa yine aynı yaş grubu için oldukça sorunlu. Zira bu grubun %15'i yemek yapmadan önce el yıkamayı gereksiz buluyor.

