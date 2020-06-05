'Erkek yerini bilsin': Twitter'da cinsiyetçi söylemlere karşı çıkan kadınlardan sosyal medya kampanyası

Kadınlar için kullanılmasına alışık olduğumuz ifadeler, sosyal medyadaki bu paylaşımın ardından, kadın kullanıcılar tarafından erkeklere uyarlanarak yeniden yazıldı. İki gün boyunca bir etiketi ya da ismi olmadan binlerce kullanıcının katıldığı bu kampanyanın çıkış noktası olan tweet'in sahibiyle konuştuk. 3 Haziran günü Twitter'da yapılan "Kocam isterse çalışabilir" paylaşımı, bu haber yazılırken 3 milyona yakın kullanıcı tarafından görüntülenmiş; 3 bine yakın kişi tarafından yorum yapılarak alıntılanmıştı. Paylaşımın altında da 500'ün üzerinde yorum vardı. https://twitter.com/ruqinq/status/1268265827721252870?s=20 Ruqinq adlı Twitter kullanıcısı, bu paylaşımı neden yaptığını şu sözlerle anlatıyor: "Twitter'da son zamanlarda muhafazakar olarak adlandıracağımız kişiler tarafından çok fazla 'kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı, kendilerinin fuhuş yuvası olarak gördükleri üniversitelere gitmemeli' tarzında tweet'ler atıldığını gördüm. Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir diye düşündüm. Beni en rahatsız eden şey, bunlara destek veren kadınlar olduğunu görmek."

Neden şimdi? Ruqinq adlı kullanıcı, benzer bir tweet'i Kasım 2019'da da paylaşmış ancak bu kadar yanıt almamıştı. https://twitter.com/ruqinq/status/1194638361262206976?s=20 Kadın kullanıcıların bu kez cinsiyetçi ifadelere karşı çıkan paylaşımını daha büyük oranda sahiplenmesinin sebebini sorduğumuzda, "Cinsiyetçi paylaşımların sayısının Twitter'da çokça artmaya başladığını" ve bu sebeple tepkinin de daha büyük olduğu yanıtını verdi. Yorumlarda çoğunlukla kadın kullanıcıların, bugüne kadar kadınlar için söylenen ve baskı unsuru olarak kullanılan cinsiyetçi ifadelerin erkekler için kullanıldığı görülüyor: https://twitter.com/karimlannn/status/1268506976373420032?s=20 https://twitter.com/pekgizlikadin/status/1268808099781062656?s=20 https://twitter.com/ladyvitasolos/status/1268845086013566978?s=20 https://twitter.com/berrakue/status/1268891767476236290?s=20 https://twitter.com/annenlerecokslm/status/1268907778711715840?s=20 https://twitter.com/nisaerdenn3/status/1268900257863290885?s=20 'Ruqinq' isimli kadın sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin büyümesinin büyük bir değişim yaratmayacağını ancak "bundan sonra bu tarz cinsiyetçi yorumlar geldiğinde kadınların bu şekilde alaycı yaklaşabileceğini" söylüyor:

"Twitter'da gördüğümüz kadarıyla kadınlar hep kendi ayaklarının üstünde durma, özgürleşme çabası içindeler ve herkes hayatında 'başarı' olarak gördüğü şeyleri burada paylaşıyor. Böylece kendileri gibi psikolojik veya fiziksel şiddet gören diğer kadınlara örnek olup onları cesaretlendiriyorlar. Twitter'da insan gerçekten yalnız olmadığını, aslında kendisi gibi birçok insan olduğunu görüyor ve o paylaşım yapanlardan cesaretle hayatında birçok şeyi değiştirebiliyor. "Twitter'in bir diğer özelliği de her olayı tiye alarak paylaşım yapmak, çünkü insanlar bunu seviyor. Ben de bu durumu bu şekilde ele aldım. İnsanlar sanki 'birisi böyle tweet atsın da biz de görüşlerimizi söyleyelim' dercesine birçok yorumlar yaptılar. Özellikle kadınların zaten dile getirmek istediği bir konuydu, benim öncülüğümde bir patlama noktası oldu diyebilirim." Gaye Su Akyol: Dalga geçemediğin şey seni ele geçirir Sanatçi Gaye Su Akyol da, daha sonra "erkekyerinibilsin" etiketini bularak büyüyen kampanyaya sosyal medyada paylaşımlarıyla destek verdi. Ünlü isimlerin destek vermesi, görünürülüğünü daha artırdı.