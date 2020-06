'Erkek yerini bilsin': Twitter'da cinsiyetçi söylemlere karşı çıkan kadınlardan sosyal medya kampanyası

https://twitter.com/GayeSuAkyol/status/1268935828224475137?s=20

BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Akyol, "Bu yaklaşımda ortalamanın çok üstünde bir ironi, zeka ve mizah var. Çünkü artık hepimiz çok doluyuz, bu saçma gidişatı değiştirmek istiyoruz ve artık yeter!" dedi:

"Bu tür bir yaklaşım, erkekleri, asla maruz kalmadıkları bir yerden düşünmeye zorluyor, kadınlar için kabusa dönüşen bir düzende, dile yerleşmiş cinsiyetçiliği, ayrımcılığı yeniden ve ironik şekilde inşa ederek hem trajikomik, hem de yanında yer almak isteyeceğin türde bir mizah üretiyor.

"Biz artık katledilen kadın haberleri görmekten, katillerin isminin, cisminin gizlendiği, öldürülen kadınların iffetinin, hayatının, seçimlerinin sorgulandığı, suçlunun ceza almadığı, erkeğin sırtının sıvazlandığı, kadının baskılandığı bu mide bulandırıcı sistemden bıktık, usandık. Ayrıştırılmaktan, cinsiyet normları üzerinden yürütülen beden politikalarından, kadın üzerine kurulan çarpık toplum yargılarından, hayalleri çalınan, kendi olamayan kadınların hikayelerini duymaktan bıktık. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Yapmak zorundayız. Bir tane daha kadının katledilişine şahit olmak istemiyoruz. Göstermelik önlem istemiyoruz. Kadınlar hayatları boyunca tacizin türlü boyutlarına şahit oluyor, maruz kalıyorlar. Her gün, her an, her yerde, sürekli bir baskı. Hepimiz bu baskıyı iliklerimize kadar yaşıyoruz. Yıl 2020 ve ses çıkarmadıkça hiçbir şey değişmiyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama hiçbirimiz nefes alamıyoruz!"