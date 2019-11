Erkekler bu kez kadınlar için yürüdü

Eskişehir’de bir araya gelen onlarca erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bu kez onlarca erkek bir araya geldi. Eskişehir Ulus Anıtı’nda başlayan yürüyüşte; erkekler pankart, düdük ve sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadınlar ise alkışlarla yürüyüşü destekledi. Yürüyüşe, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celallettin Kesikbaş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu eylemin eyleyeni erkekse, biz de erkeğin yürümesi lazım dedik”

Etkinlik hakkında konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, her sene düzenlenen bu etkinliklere farklı bir boyut kazandırmak istediklerini vurgulayarak, “Bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Her yıl, kadına şiddet artarak zaten var ama kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor. Kadınlar haykırıyor, kadınlar hayır diyor. Bu eylemin eyleyeni erkekse, biz de erkeğin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. İnşallah bu bütün uluslararası camiada hareketimiz bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde ’dur’ diyebiliriz. Her türlü şiddete ‘dur’ demek için buradayız” ifadelerini kullandı.