Erkekler ev işlerini bu atölyede öğreniyorlar

Programın çok güzel devam ettiğini aktaran Harman, "Mutfakta Erkekler Var' dersinde pratik yemekler öğretildi. Ayrıca 'Babalık Psikolojisi', 'El Becerileri İnce İşler' olmak üzere üç programımız var. Bu programlarımızı 9 hafta devam ettireceğiz." diye konuştu.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışan Recep Murat Harman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En Baba Atölye" adında erkeklere yönelik eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Kursiyerler, "Babalık Psikolojisi" dersinde ise çocuk gelişimindeki önemli etkenleri ve gelişen teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerini öğreniyor.

Derslerin devam ettiği atölyede, baba ve adaylarına zor durumlarda mutfakta hazırlayabilecekleri pratik lezzetler ve evde kullanılan elektrik aletlerle ilgili şef ve öğretmenlerinden uygulamalı eğitim görüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) babaların ve baba adaylarının zor durumlarla başa çıkabilmelerini sağlamak için "En Baba Atölye" kuruldu.

Sakarya'da hayata geçirilen "En Baba Atölye" projesi kapsamında, baba ve adaylarına ev ve mutfak işlerinde karşılaşabilecekleri zorlukların önüne geçmeleri amacıyla uygulamalı dersler veriliyor.

- "Evde artık kendi işimizi kendimiz yapacağız"

Kursiyerlerden Hüseyin Şahan da öğrendikçe mutlu olduklarını belirterek, "Sağ olsun hocalarımız da ellerinden geldiği kadar bizlere bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Eksiklerimizi tamamlattırıyor. Önce cihazları tanıdık, aletleri tanıdık bugün de üçlü priz yapmayı öğreniyoruz. Evde yapamıyorduk bunları ama burada gördükten sonra evde artık kendi işimizi kendimiz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Şen ise kursa başlama kararı alınca farklı tepkilerle karşılaştıklarına işaret ederek, "Buraya katıldığımızı öğrenen arkadaşlar, 'Evde ütü, yemek mi yapacaksın?' gibi şeyler söylediler. Ama biz buraya gelip öğrendiğimizde arkadaşların söyledikleri tam tersine döndü. Derslere onlar da katılmak istedi." şeklinde konuştu.

