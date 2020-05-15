Erkekler evde yalnız kaldıklarında işte bunları yapıyor! Sosyal medyada...

Erkekleri evde hiçbir zaman yalnız bırakmayın demiyoruz, hobi olarak yine bırakın tabii! Ama umarız başınıza asla sizi çok yoracak işler açmazlar. Tabii bu durum kişiye göre değişiklik göstereceğinden her erkek için aynı şeyi söyleyemeyiz. Herkes farklıdır. Eminiz ki siz de erkeklerin evde kaldıklarında ne yaptıklarını çok merak ediyorsunuz. İşte erkeklerin evde tek kaldıklarında yaptıkları şeyler...

1. ÇILGINLAR GİBİ DANS ETMEK

Herkes evdeyken dans etmek çok konforlu olmayabiliyor birçok kişi için. Bu yüzden yalnız kalınca daha rahat dans ediliyor galiba.

l Erkekler evde yalnız kaldıklarında birbirinden değişik dans figürleri denemeye başlarlar ve bundan büyük bir keyif duyarlar.

l Son ses müzik açarlar ve çılgınlar gibi eğlenirler.

l Komşulardan da bol bol şikayet almış olurlar, bunu da eklemeden geçmeyelim!

2. DÖKE SAÇA YEMEK YEMEK

Genelde kadınlar döke saça yemek yenmesinden pek hazzetmezler.

l Erkekler evde yalnız kaldıkları an bu ritüeli gerçekleştirmeye koyulurlar.

l Gelsin, döke saça yenilen hamburgerler! Etrafı kirletmemek önemli tabii...