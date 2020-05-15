Erkekler evde yalnız kaldıklarında işte bunları yapıyor! Sosyal medyada...

Erkekleri evde hiçbir zaman yalnız bırakmayın demiyoruz, hobi olarak yine bırakın tabii! Ama umarız başınıza asla sizi çok yoracak işler açmazlar. Tabii bu durum kişiye göre değişiklik göstereceğinden her erkek için aynı şeyi söyleyemeyiz. Herkes farklıdır. Eminiz ki siz de erkeklerin evde kaldıklarında ne yaptıklarını çok merak ediyorsunuz. İşte erkeklerin evde tek kaldıklarında yaptıkları şeyler...
Herkes evdeyken dans etmek çok konforlu olmayabiliyor birçok kişi için. Bu yüzden yalnız kalınca daha rahat dans ediliyor galiba.
l Erkekler evde yalnız kaldıklarında birbirinden değişik dans figürleri denemeye başlarlar ve bundan büyük bir keyif duyarlar.
l Son ses müzik açarlar ve çılgınlar gibi eğlenirler.
l Komşulardan da bol bol şikayet almış olurlar, bunu da eklemeden geçmeyelim!
Genelde kadınlar döke saça yemek yenmesinden pek hazzetmezler.
l Erkekler evde yalnız kaldıkları an bu ritüeli gerçekleştirmeye koyulurlar.
l Gelsin, döke saça yenilen hamburgerler! Etrafı kirletmemek önemli tabii...
Netflix ya da Blutv'den dizi veya film açarlar ve keyiflerine bakarlar.
l Bu aktiviteyi saatlerce yapabilirler.
l Gelsin belgeseller gitsin spor programları, gelsin diziler gitsin filmler!
Bunu sadece kadınların yaptığını düşünmüyordunuz, öyle değil mi?
l Erkekler de saatlerce telefonda sohbet ediyorlar.
l Evde kimse yokken sıkıldıkları için daha uzun konuşmalar yapmaya başlıyorlar.
l Sıkıntıdan hiç konuşmadıkları kişileri bile arayabilirler, aman dikkat!
Bir şeyler okumadan hiç durulur mu? Asla!
l Spor haberlerini okurlar. Güncel haberleri incelerler.
l Kitap okurlar. E-kitaplar kesinlikle müthiş bir seçenek.
l İşlerini hallederler.
Çok sıkılıyorlar çok! Erkeklerin evde tek başlarına kaldıklarında yaptıkları şeylerden biri de özçekim yapmak.
l Binlerce özçekim denemesi yaparlar. Evet evet, yanlış duymadınız binlerce! Ve sonunda içlerine sinen -tabii içlerine sinen bir fotoğraf çıkarsa- onu seçerler.
l Kendi açılarını bulmak için yoğun bir çaba sarf ederler.
Evde tek başına kalınır da sosyal medyada şöyle bir gezilmez mi?
l Sosyal medyada zaten garanti 2-4 saat harcarlar.
l Stalk yaparlar. Bu kaçınılmazdır. Merak ettikleri herkese şöyle bir bakarlar.
l Fotoğraf beğenirler, kim ne yazmış onu incelerler.