Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Resmî olarak ilk defa 1999’da kutlanan Erkekler Günü, günümüzde 70’in üzerinde devlette kutlanıyor. Erkekler Günü’nde erkeklerin rol model olduğu durumların öne çıkarılması, cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi gibi birçok konunun ön plana çıkarılması hedefleniyor.

NEDEN ERKEKLER GÜNÜ VAR MI YOK MU?

Hayır, Erkekler Günü diye bir gün vardır. 19 Kasım her sene Dünya Erkekler Günü olarak birçok etkinlikle kutlanır. Fakat, 19 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından resmî kutlama günü olarak henüz tanınmadı.

1990’lı yıllardan beri 60'tan fazla ülkede gerçekleştirilen Dünya Erkekler Günü etkinliklerinde odak noktası çoğunlukla erkeklerin ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve olumlu erkek rol modellerdir…

2016 yılının teması ise, ‘’Erkek intiharlarını durduralım’’ şeklindeydi.

ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her sene 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinen Erkekler Günü, ilk başta Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992’de ortaya atıldı.