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Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

08.03.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Erkeklerin önemini vurgulamak, erkeklerin ve çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğini belirtmek amacıyla kutlanan Erkekler Günü, her yıl değişik temalarla kutlanır. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen Erkekler Günü, ilk olarak 1992’de ortaya atılmıştı.

Resmî olarak ilk defa 1999’da kutlanan Erkekler Günü, günümüzde 70’in üzerinde devlette kutlanıyor. Erkekler Günü’nde erkeklerin rol model olduğu durumların öne çıkarılması, cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi gibi birçok konunun ön plana çıkarılması hedefleniyor.

NEDEN ERKEKLER GÜNÜ VAR MI YOK MU?

Hayır, Erkekler Günü diye bir gün vardır. 19 Kasım her sene Dünya Erkekler Günü olarak birçok etkinlikle kutlanır. Fakat, 19 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından resmî kutlama günü olarak henüz tanınmadı.

1990’lı yıllardan beri 60'tan fazla ülkede gerçekleştirilen Dünya Erkekler Günü etkinliklerinde odak noktası çoğunlukla erkeklerin ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve olumlu erkek rol modellerdir…

2016 yılının teması ise, ‘’Erkek intiharlarını durduralım’’ şeklindeydi.

ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her sene 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinen Erkekler Günü, ilk başta Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992’de ortaya atıldı.

Resmî olarak da kutlanması ve kabul edilmesi de ilk kez 1999’da Trinidad-Tobago'da gerçekleştirildi.

Dünya Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde devlet tarafından desteklenerek kutlanıyor. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da gündeme alınmış ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi vurgulanmıştır.

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyorr

Dünya Erkekler Günü'nün kutlanma hedefi cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların öne çıkarılması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler gibi birçok konuyu içine alır.

2016’dan itibaren birçok ülke Dünya Erkekler Günü’nü resmî olarak kabul etmiş ve kutlamaya başlamıştır.

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